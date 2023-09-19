Новые нормы предполагают временную приостановку операций по счетам цифрового рубля при нехватке средств

В ходе заседания комитета Государственной Думы России по финансовым вопросам, был одобрен законопроект о внедрении цифрового рубля в налоговую систему страны. Авторы и инициаторы законопроекта - сенатор Н. Журавлев, глава комитета Госдумы по финансовому рынку А. Аксаков, и зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам О. Ануфриева.

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Основные изменения предусматривают право налоговых органов временно приостанавливать операции по счетам, связанным с цифровым рублем, при недостатке средств. Это нововведение будет важным элементом контроля за уплатой налогов.

Помимо этого, операторы платформы цифрового рубля будут обязаны предоставлять документы, подтверждающие списание средств с счетов налогоплательщиков в виде налогов, сборов, пеней и штрафов, а также их перечисление в бюджетную систему Российской Федерации.

Важным моментом является установление аналогичного порядка налогообложения операций с цифровым рублем, сравнимого с тем, как это осуществляется с банковскими счетами. Это обеспечит прозрачность и сбалансированность в области операций с цифровыми активами.

Также предусмотрено освобождение от НДС операций, связанных с открытием и ведением счетов цифрового рубля, а также переводов денежных средств через платформу цифрового рубля.

Для более точного налогообложения доходов физических лиц при зачислении цифровых рублей на счета цифрового рубля налогоплательщика, законопроект предлагает установить дату фактического получения дохода.

Тем не менее, несмотря на активную работу в этом направлении, некоторые банки выражают опасения относительно возможного роста стоимости кредитов. На текущий момент проходит этап тестирования цифрового рубля в регионах и банках.