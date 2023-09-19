Базирующаяся в Сан-Франциско венчурная фирма Blockchain Capital привлекла $580 млн для двух новых инвестиционных фондов

Сан-Францисская венчурная компания Blockchain Capital отметила значительный успех, собрав рекордные $580 млн на два своих новых инвестиционных фонда. Об этом официально объявили представители компании сегодня, 18 сентября.

Первый фонд предназначен для поддержки инфраструктурных, потребительских и социальных проектов, а также игр и DeFi-протоколов. В числе инвесторов фигурирует крупнейший платежный гигант Visa, вновь подтверждая интерес к инновационным технологиям.

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Второй фонд, в свою очередь, ориентирован на инвестирование в перспективные возможности. Общая сумма собранных средств подчеркивает амбиции компании в лидерстве мировой трансформации в децентрализованные системы, основанные на блокчейне.

Благодаря успешной деятельности в последние 20 месяцев, Blockchain Capital вложила рекордные средства в перспективные стартапы нового поколения, превосходя все предыдущие показатели в своей истории. Руководство компании указывает на уникальные возможности, предоставленные сегодняшним рынком, благодаря высококвалифицированным основателям, разрабатывающим разнообразные инновационные технологии.

Напомним, в июне 2021 года Blockchain Capital успешно привлекла $300 млн для своего пятого инвестиционного фонда. В этой кампании компанию поддержали такие гиганты как Visa и PayPal, демонстрируя их доверие к экспертизе и стратегии компании.

Сейчас управление активами компании превышает $2 млрд. В портфеле Blockchain Capital значатся признанные лидеры отрасли, такие как Coinbase, Kraken, Anchorage, OpenSea, Aave, Worldcoin и многие другие.

Эти события отмечаются в условиях растущего интереса к инвестициям в криптовалютные компании. По итогам инвестраундов августа, объем привлеченных средств в криптофирмы увеличился на 39,8% по сравнению с июлем.

Среди ключевых сделок августа стоит выделить привлечение $300 млн криптокастодиантом BitGo при оценке в $1,75 млрд, а также инвестирование в блокчейн-платформу ZetaChain на сумму $27 млн, занявшее третье место по объему привлеченных средств.