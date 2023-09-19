Несмотря на то, что большая часть криптовалютного рынка начинает восстанавливаться, восходящая динамика Solana (SOL) выглядит скромнее других

Несмотря на общее восстановление криптовалютного рынка, тренд роста Solana (SOL) проявляет себя более умеренно в сравнении с другими активами.

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По этой причине алгоритмы, используемые платформой PricePredictions для прогнозирования цен криптовалют, обратились к расчету цены Solana на 30 сентября 2023 года.

В случае согласованности прогноза, предоставленного платформой, учитывающей такие индикаторы, как полосы Боллинджера (BB), схождение-расхождение скользящих средних (MACD), индикатор относительной силы (RSI) и другие, ожидается снижение цены SOL на 3,34% до уровня $17,57.

В настоящее время Solana оценивается в $18,177, отражая снижение на 7,98% за последние семь дней и убыток в 25,75% за месяц.





Тем не менее, в экосистеме криптовалюты наблюдаются положительные события, включая партнерство с компанией Visa для запуска пилотного проекта по созданию стейблкоина. Это может помочь удержать цену SOL от дальнейшего снижения и даже направить ее вверх.