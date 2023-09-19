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Несмотря на общее восстановление криптовалютного рынка, тренд роста Solana (SOL) проявляет себя более умеренно в сравнении с другими активами.
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По этой причине алгоритмы, используемые платформой PricePredictions для прогнозирования цен криптовалют, обратились к расчету цены Solana на 30 сентября 2023 года.
В случае согласованности прогноза, предоставленного платформой, учитывающей такие индикаторы, как полосы Боллинджера (BB), схождение-расхождение скользящих средних (MACD), индикатор относительной силы (RSI) и другие, ожидается снижение цены SOL на 3,34% до уровня $17,57.
В настоящее время Solana оценивается в $18,177, отражая снижение на 7,98% за последние семь дней и убыток в 25,75% за месяц.
Тем не менее, в экосистеме криптовалюты наблюдаются положительные события, включая партнерство с компанией Visa для запуска пилотного проекта по созданию стейблкоина. Это может помочь удержать цену SOL от дальнейшего снижения и даже направить ее вверх.