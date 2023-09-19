Модель справедливой стоимость BTC была представлена в 2019 году Чарльзом Эдвардсом. Суть данной концепции в оценке объема электричества, необходимого для производства криптовалют, а также скорости, с которой растет предложение

В 2019 году Чарльз Эдвардс представил модель оценки справедливой стоимости BTC, которая основана на расчете электроэнергии, требуемой для добычи криптовалюты, и скорости роста предложения. Рост цены монеты стимулирует активность майнеров, что влияет на ценность BTC с учетом энергетических затрат. В случае роста из-за спекуляций, энергопотребление не увеличивается, что в конечном итоге приводит к снижению цены.

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Важно отметить, что данная корреляция подвергается изменениям при переходе майнеров на Asic. В 2022 году отмечается некоторое разногласие в показателях. На сегодняшний момент затраты на добычу BTC составляют $21,6 тыс., в то время как цена, основанная на энергозатратах, равна $45,3 тыс.

С началом 2022 года хешрейт увеличился в два раза, достигнув 389 Eh/s. Однако в этот же период BTC потерял 46% своей стоимости, а 1Th мощность значительно сократила свою прибыльность в четыре раза.

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Увеличение хешрейта было обусловлено внедрением дополнительного оборудования, что привело к росту фундаментальной ценности BTC. На основании этого эксперты делают вывод о возвращении цены к справедливому уровню в $45 тыс.