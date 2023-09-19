Исследователи Forex Suggest опубликовали отчет в рамках которого рассказали о странах, которые наиболее подготовлены к принятию криптовалют

Исследователи из Forex Suggest представили отчет, в котором подробно рассказали о странах, наиболее готовых к интеграции криптовалют. Они проанализировали различные аспекты, включая распространение цифровых активов, наличие биткоин-банкоматов, количество компаний в этой сфере, а также правовую базу. По результатам анализа, в 2023 году в лидерах оказались Гонконг, Швейцария, США, Грузия, Словения, Канада, Австралия, Германия, Болгария и Панама.

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Но интерес к криптовалютам также наблюдается в Нидерландах и Сингапуре. Следует отметить, что больше всего компаний, работающих с цифровыми валютами, зарегистрировано в Эстонии, Сингапуре и Швейцарии.

Гонконг заслуживает особого внимания в этом контексте. С коэффициентом готовности 8,36, это место можно считать самым прогрессивным в интеграции криптовалют в мировой экономике. Полуавтономная часть Китая исторически славится как торговый и коммерческий центр, и этот репутационный капитал постепенно расширяется на сферу криптовалют. Местные трейдеры могут воспользоваться налоговыми льготами в размере 0%. Кроме того, в городе развернута обширная инфраструктура с криптобанкоматами и многочисленными предприятиями, специализирующимися в области блокчейна и криптографии.

Швейцария, занимающая второе место с показателем готовности 8,18, традиционно является одним из ведущих финансовых центров Центральной Европы благодаря своей высокоразвитой банковской системе. Этот финансовый престиж перекликается и с криптовалютной сферой, где Швейцария сосредотачивает значительное количество блокчейн-компаний. Здесь также высок интерес местного населения к цифровым активам, что подтверждается более тысячей поисковых запросов о них на 100 тысяч человек.

Соединенные Штаты занимают третье место в рейтинге готовности к криптовалютам в 2023 году с общим баллом 7,25. Эта страна, будучи одной из крупнейших мировых экономических держав XXI века, давно является эпицентром технологических инноваций, включая сферу криптовалют.