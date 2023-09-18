Популярный криптовалютный аналитик и ведущий канала DataDash Николас Мертен считает, что на криптовалютном рынке весьма вероятно продолжение снижения

Аналитик криптовалют Николас Мертен, известный благодаря своему каналу DataDash, прогнозирует возможное продолжение снижения на рынке криптовалют. Основанием для этого выступает уменьшение ликвидности стейблкоинов, что согласно Мертену, служит важным индикатором для выявления трендов в криптосфере. На текущий момент продолжается наблюдаемый тренд снижения ликвидности стейблкоинов.

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"Давайте взглянем на важность ликвидности стейблкоинов. В период с апреля по июль 2019 года, при росте биткоина с $3 500 до $12 000, ликвидность стейблкоинов увеличилась на 119%. Последующий период консолидации сопровождался устойчивым уровнем ликвидности. Этот показатель представляет собой чрезвычайно важный индикатор", - подчеркнул Мертен.

Аналитик отмечает, что в 2021 году, когда биткоин вырос с $3 900 до $65 000, ликвидность стабильных токенов увеличилась на 2 183%.

"Ликвидность и рост цен тесно взаимосвязаны. Уменьшение или стабилизация ликвидности, скорее всего, свидетельствует о неперспективности рынка. Это справедливо как для криптовалют, так и для финансовых рынков. Рост капитализации требует наличие ликвидности, но мы наблюдаем постоянное ее снижение, что, вероятно, приведет к падению цен на криптовалюты", - считает Николас Мертен.

Недавно аналитик выразил мнение, что для криптовалютного рынка, чья текущая рыночная капитализация составляет около $1,05 трлн, крайне сложно достичь отметки в $10 трлн.