Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB За пост начислено вознаграждение
Николас Мертен: «Криптовалютный рынок может ждать еще одно падение»
Популярный криптовалютный аналитик и ведущий канала DataDash Николас Мертен считает, что на криптовалютном рынке весьма вероятно продолжение снижения

реклама

Аналитик криптовалют Николас Мертен, известный благодаря своему каналу DataDash, прогнозирует возможное продолжение снижения на рынке криптовалют. Основанием для этого выступает уменьшение ликвидности стейблкоинов, что согласно Мертену, служит важным индикатором для выявления трендов в криптосфере. На текущий момент продолжается наблюдаемый тренд снижения ликвидности стейблкоинов.

реклама

"Давайте взглянем на важность ликвидности стейблкоинов. В период с апреля по июль 2019 года, при росте биткоина с $3 500 до $12 000, ликвидность стейблкоинов увеличилась на 119%. Последующий период консолидации сопровождался устойчивым уровнем ликвидности. Этот показатель представляет собой чрезвычайно важный индикатор", - подчеркнул Мертен.

Аналитик отмечает, что в 2021 году, когда биткоин вырос с $3 900 до $65 000, ликвидность стабильных токенов увеличилась на 2 183%.

"Ликвидность и рост цен тесно взаимосвязаны. Уменьшение или стабилизация ликвидности, скорее всего, свидетельствует о неперспективности рынка. Это справедливо как для криптовалют, так и для финансовых рынков. Рост капитализации требует наличие ликвидности, но мы наблюдаем постоянное ее снижение, что, вероятно, приведет к падению цен на криптовалюты", - считает Николас Мертен.

Недавно аналитик выразил мнение, что для криптовалютного рынка, чья текущая рыночная капитализация составляет около $1,05 трлн, крайне сложно достичь отметки в $10 трлн.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#news #newsweek
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
15
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
9
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
11
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
9
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
Россия не прекращает поставки газа в Молдавию, несмотря на долг 700 млн долларов
5
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
2
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
34
На стратегические бомбардировщики Ту-160 стали устанавливать ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 км
1
Чип новой игровой консоли Nintendo может получить 8 ядер Cortex A78 и 1280 CUDA ядер NVIDIA Ampere
6
Стали известны итоги ракетных и беспилотных ударов по объектам на Украине на последнюю неделю
+
The Telegraph: Настроения на Украине ухудшаются из-за долгого конфликта
+
По неофициальным данным, количество предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 2 млн
+
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
9
США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
14
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
49
ТОП-15 мифов о ноутбуках
101
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
247
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
10
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
39
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
23
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
10

Сейчас обсуждают

Eppius
13:59
Для киберманьяков онли.
ASUS выпускает 180-герцовый игровой монитор TUF Gaming VG249QL3A с разрешением 1080p
Eppius
13:59
Нас опять предали?
Белый дом: КНР проявляет интерес к возобновлению военного взаимодействия с США
-[]-
13:55
Вот и Маск обещал туристам облет Луны в 2018, даже билеты продавал, и тоже не смог... )))
В «Роскосмосе» назвали причину крушения автоматической станции «Луна-25»
Тruth Seеker
13:48
"Судя по всему, в настоящее время посёлок продолжает находиться в серой зоне, что также противоречит заявлениям Владимира Зеленского" Вспоминаем что говорили про Работино, рос. пропагандисты признали ...
Министерство Обороны Украины не подтверждает взятие населённого пункта Клещеевка
Тruth Seеker
13:46
"Ранее в своём вечернем видеообращении лидер Незалежной" Что то не видно на картах страны с таким названием
Министерство Обороны Украины не подтверждает взятие населённого пункта Клещеевка
valderm
13:45
это было бы хорошо
Издание Horizon Forbidden West Complete Edition должно выйти на ПК в течении нескольких месяцев
Тruth Seеker
13:44
А кто будет назначен противником?
Белоруссия готова провести совместные военные учения с Польшей
Алексей Петров
13:43
Мамки на а320 гонятся по памяти у меня на гигабайт а320 стоит райзен 5600g память по xmp 3200 .
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
Тruth Seеker
13:41
Удобно такие заявления с дивана делать
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
Тruth Seеker
13:41
Уже несколько раз при этом, если верить рос. пропаганде)
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем