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Биткоин-трейдер не советует инвестировать в 99% альткоинов
Известный биткоин-трейдер Crypto Feras советует своим подписчикам не вкладываться средства в давно выпущенные монеты

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Известный трейдер криптовалют Crypto Feras рекомендует своим подписчикам избегать инвестирования в криптовалюты, выпущенные давно. По его мнению, подавляющее большинство альтернативных криптовалют (99,99%) не способны продержаться более одного рыночного цикла. Он признает доверие только к основной криптовалюте - биткоину (BTC).

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Кроме того, Ферас обращает внимание на типичный путь развития альткоинов: на ранних этапах команды проектов, венчурные капиталисты и влиятельные инвесторы часто накапливают монеты для последующей продажи розничным инвесторам. Именно таким образом формируется конец ценового ралли в первом цикле. Второй цикл, по словам Фераса, можно охарактеризовать как "отскок эха", поддержанный в первую очередь неопытными розничными инвесторами, которые, как правило, располагают ограниченными ресурсами.

Это предупреждение от Фераса служит напоминанием о характерной волатильности и рисках на криптовалютном рынке, особенно в отношении давно выпущенных альткоинов.

В октябре прошлого года практически 12 100 криптовалют прекратили свою торговую активность. Эти данные были собраны в сотрудничестве с платформой Nomics. Технически их нельзя отнести ни к "мертвым", ни к "живым", поэтому они включаются в категорию монет-зомби.

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