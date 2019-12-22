Под крышкой 3800х находится 2 чиплета - обнаружил владелец процессора с форума Overclockers.ru
рекламаОдин из пользователей нашего форума, буквально только что, скальпировал свой 3800x и обнаружил под крышкой два чиплета:
рекламаА это значит, что вместо отбора лучших кристаллов для топового восьмиядерника, АМД просто берет два средненьких чиплета и отключает половину ядер на каждом. Что интересно, ранее было заявлено, что все восьмиядерники содержат один чиплет и лишь сегодня обнаружилось, что это не так. Вопрос о влиянии на производительность такого подхода к оптимизации производства остается открытым, следите за развитием событий в ветке форума посвященной процессорам Zen2: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16635014#p16635014
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