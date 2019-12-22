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Под крышкой 3800х находится 2 чиплета - обнаружил владелец процессора с форума Overclockers.ru

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Один из пользователей нашего форума, буквально только что, скальпировал свой 3800x и обнаружил под крышкой два чиплета:

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А это значит, что вместо отбора лучших кристаллов для топового восьмиядерника, АМД просто берет два средненьких чиплета и отключает половину ядер на каждом. Что интересно, ранее было заявлено, что все восьмиядерники содержат один чиплет и лишь сегодня обнаружилось, что это не так. Вопрос о влиянии на производительность такого подхода к оптимизации производства остается открытым, следите за развитием событий в ветке форума посвященной процессорам Zen2: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16635014#p16635014


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whitespirit
10:24
Да как так то, AMD же добрые.
Под крышкой 3800х находится 2 чиплета - обнаружил владелец процессора с форума Overclockers.ru
timon55
10:20
Одно и тоже в Сотый раз.
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p (страница 2)
Роман Кузько
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А так ли нужнa RTX для 2060?
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