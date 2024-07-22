На данный момент на складе PC21.fr имеются три различных чипа AMD Ryzen 9000, доступных до официального запуска.

Еще один европейский розничный продавец выставил на продажу процессоры AMD Ryzen 9000 , 9900X, 9700X и 9600X до их запуска с предварительными ценами.

реклама

По мере приближения к официальной дате запуска процессоров AMD Ryzen 9000 "Zen 5" мы видим, что некоторые из этих чипов уже доступны для продажи в различных розничных магазинах почти ежедневно. Это было обычным явлением для прошлых поколений, но это дает некоторую важную информацию об официальных ценах компании на будущие процессоры в различных регионах. Конечно, они могут оказаться не точными MSRP, как определила компания, поэтому воспринимайте эти цены с долей скепсиса.

Французский розничный сайт PC21.fr недавно выставил на продажу три SKU на базе архитектуры Zen 5. Это AMD Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 9 9900X. 9600X стоит €350,60 , 9700X — €454,13 , а 9900X — €567,42 . Все перечисленные чипы в настоящее время есть в наличии, и на складе осталось несколько штук каждого.

Переводя цены в доллары США, процессор AMD Ryzen 5 9600X оказывается в $381,72, Ryzen 7 9700X в $494,43 и Ryzen 9 9900X в $617,78. Эти цены значительно выше, чем те, что мы видели в предыдущих утечках. Но эти цены также включают налоги, которые составляют около 20% или иногда выше. Таким образом, с базовым 20% НДС фактическая цена в долларах США должна быть ближе к $300 для 9600X , около $400 для 9700X и где-то около $490-$500 для 9900X .

Сравнивая недавний листинг 9600X на DealTarget за $295.43 , процессор имеет примерно схожую цену. В то время как более поздняя утечка указывает, что Ryzen 9600X будет стоить $229 . Маловероятно, что AMD предложит скидку на $70 при запуске, когда она выпустила Ryzen 7600X за $299. Поскольку оба розничных магазина предлагают 9600X почти за $300, более вероятно, что цена будет придерживаться диапазона $279-$299.

Что касается AMD Ryzen 7 9700X, то это, вероятно, первый раз, когда мы видим процессор на полках до запуска. Несмотря на то, что процессор уже находится в руках нескольких пользователей (вероятно, для обзоров), ранее не было никаких сведений о его цене. Похоже, что 9700X будет следовать той же ценовой тенденции, что и его предшественник, Ryzen 7 7700X, и, вероятно, будет запущен по цене 399 долларов.

Наконец, AMD Ryzen 9 9900X во второй раз появляется в розничном магазине. Процессор уже доступен на складе на Amazon.nl по цене €508.49 , что значительно дешевле, чем на PC21.fr. Трудно подтвердить, будет ли Ryzen 9900X стоить $499 или меньше, учитывая, что листинг Amazon.nl также включает НДС.

Официальная дата запуска линейки AMD Ryzen 9000 — 31 июля 2024 года, и до этого момента следует ожидать появления большего количества подобных продуктов.