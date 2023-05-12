Обновленный интерфейс станет более легким и интуитивно понятным.

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Компания Microsoft изменит дизайн линейки интегрированных сред разработки (IDE) - Visual Studio, которую без преувеличения можно считать чуть-ли не самой популярной и востребованной средой благодаря своим кроссплатформенным возможностям разработки, а также поддержке со стороны Microsoft.

В данный момент вся основная продукция Microsoft переходит на новый дизайн Fluent Design, поэтому вполне логично, что Visual Studio также получит визуальные изменения. Компания утверждает, что текущий визуальный язык IDE остается практически неизменным со времен Visual Studio 2012. Многие пользователи жалуются на множество несоответствий в интерфейсе, отсутствием его интуитивности, а также визуальной перегруженности.

Изменения в интерфейсе будут вращаться вокруг трех основных аспектов, а именно: согласованности, доступности и производительности. Microsoft намерена освежить прежний интерфейс для его сочетаемости с операционной системой и другими продуктами. Компания также постарается упростить свою IDE для увеличения ее доступности большинству новых пользователей и добавит более согласованный интерфейс, призванный снизить уровень когнитивной нагрузки и умственную усталость при длительной работе. Новый интерфейс сможет оказывать помощь пользователям путем поиска необходимых компонентов интерфейса и выполнения их требований.

Для снижения когнитивной нагрузки, новый дизайн предложит облегченные элементы управления и изменение их размера, чтобы пользователи не могли случайно нажать на неправильный элемент управления. Среди остальных новшеств можно выделить: согласование между цветами, интервалами, выравниванием и стилем меню, чтобы избавиться от лишнего визуальной перегруженности.

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Что касается даты релиза данного обновления, то пока что никакой конкретной информации об этом не предоставлено.