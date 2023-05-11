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Microsoft подписала соглашение с Helion Energy с целью создания коммерческого термоядерного реактора
По заявлению Helion Energy, данный реактор будет построен к 2028 году. Он позволит управлять термоядерным синтезом, который является практически безграничным источником энергии.
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Компания Microsoft заключила соглашение с компанией Helion Energy с целью разработки первого в мире коммерческого термоядерного реактора. Все обязанности, касающиеся непосредственного конструирования, возложены на Helion Energy. Ученые давно пытаются обуздать технологию управляемого термоядерного синтеза, ведь это практически безграничный источник энергии. К тому же он является одним из наиболее экологически чистых способов ее добычи.

По утверждениям Helion Energy, данный проект вполне может быть реализован к концу текущего десятилетия, если быть более точным, к 2028 году. Ожидаемый показатель выработки электроэнергии составит не менее 50 мегаватт. Сказать, что этот проект весьма амбициозный — ничего не сказать. По прогнозам ученых, реализация термоядерных электростанций возможна в лучшем случае в конце 2020-х (но это в идеальном случае). Более реальные сроки варьируются от 2030 до 2040 года. Таким образом, для успешной реализации задуманного, компании потребуется совершить самый настоящий технологический прорыв, причем в максимально сжатый промежуток времени, после чего вывести технологию на рынок и сделать её конкурентоспособной, то есть доступной, ведь смысл данной технологии не только в получении энергии, а и в ее потенциальной дешевизне. К счастью, компанию это не пугает, как и предусмотренные соглашением финансовые санкции при условии возможного провала.

В космосе термоядерный синтез встречается сплошь и рядом. В недрах каждой видимой на небе звезды (и невидимой тоже) происходит процесс слияния двух атомных ядер в одно более тяжелое. При этом происходит высвобождение огромного количества энергии. В случае с Солнцем это слияние атомов водорода с последующим образованием атомов гелия и, соответственно, выбросом энергии.

Сегодня управляемый термоядерный синтез пытаются воспроизвести путем обстреливания вещества мощными лазерными лучами или удерживанием магнитными полями плазмы в специальной установке, называемой токамаком. Правда, ни то, ни другое Helion Energy не устраивает. Компания решила применить иной подход, который реализуется с помощью 12-метрового плазменного ускорителя, где происходит разогрев топлива до невероятных 100 млн °C. Изотоп водорода дейтерий и гелий-3 будут нагреваться до плазменного состояния и сжиматься магнитными полями до тех пор, пока не запустится реакция синтеза. Компания утверждает, что при этом будет выделяться больше энергии, чем расходоваться — то к чему уже очень давно стремятся множество учёных и инженеров.

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Однако помимо необходимости в разработке данного подхода, компании также придется столкнуться с еще одним потенциальным препятствием, а именно в получении достаточного количество гелия-3 в качестве топлива. На этот счет у компании есть свое решение — запатентованная технология получения гелия-3 из атомов дейтерия. Что касается стоимости полученной электроэнергии (если удастся создать функционирующий термоядерный реактор, разумеется) то она на данный момент умалчивается. Однако в планах Helion Energy имеется пункт о выходе на $0,01 за 1 кВт·ч.

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#microsoft #термоядерный синтез #термоядерный реактор #helion energy
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