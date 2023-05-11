Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Breadly За пост начислено вознаграждение
ВВС США намерены списать 32 истребителя F-22 Raptor
Сэкономленные деньги (3,5 миллиарда долларов) вероятно пойдут на разработку истребителей шестого поколения, которые станут заменой F-22 Raptor.
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

реклама

Военно-воздушные силы США в бюджетном запросе на 2024 финансовый год сообщили о намерении вывести из эксплуатации 32 истребителя пятого поколения F-22. Сейчас ВВС довольно близки к решению данного вопроса, по крайней мере ближе чем раньше. Об этом сообщает сайт Breaking Defence.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил о позитивных сдвигах в Конгрессе, который разрешил службе списать несколько "культовых" самолетов A-10 Thunderbolt II, а также некоторое количество E-3 Sentry. Стоит сказать, что на текущий момент Конгресс пока еще не одобрил решение об отправке на "заслуженный отдых" истребителей пятого поколения, во всяком случае в 2023 году. Однако есть шанс, что повторная попытка, которая запланирована на 2024 год, может завершиться успешно.

ВВС США намерены списать 32 самолета F-22 Raptor уровня Block 20. Все они находятся в небоеспособном состоянии. Представители службы утверждают, что содержание этих истребителей подразумевает ежегодные существенные вложения средств размером в 500 миллионов долларов.

Отказ от 32 самолетов позволит сэкономить немалую сумму, а конкретно, 3 с половиной миллиарда долларов. Скорее всего, данные средства будут направлены на разработку истребителя следующего поколения, то есть шестого, чье производство будет разворачиваться в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Он должен стать заменой для F-22.

рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается общего плана по экономии средств, то в следующем календарном году ВВС США хотят вывести из эксплуатации более 300 различных самолетов. Помимо F-22, в этот перечень также входят следующие модели: A-10 Thunderbolt II, F-15C/D Eagle, B-1B Lancer, KC-10A Extender, E-8C JSTARS, E-3 Sentry, EC-130H Compass Call, EC-130J, A-29 Super Tucano и T-1A Jayhawk. Кроме того, в данном перечне числятся и некоторые модели вертолетов, а точнее: HH-60G Pave Hawk и дрон RQ-4 Global Hawk.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ввс сша #f-22 #f-22 raptor
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США перебросили в Эстонию истребители F-22 для сдерживания России
Армия США временно приостанавливает полеты после серии аварий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал о состоянии дел на 9 мая
61
Noctua представила 8-канальный концентратор для вентиляторов NA-FH1 с улучшенной схемой и защитой
6
На одном из курильских островов во время парада проехали "Бастионы" с гиперзвуковыми ракетами
2
ADATA представила под брендом XPG модули и комплекты DDR4 SPECTRIX D35G с RGB подсветкой
2
США готовы раскрыть "Железный купол" производства Израиля над небом Украины если последняя попросит
6
Украинские солдаты вынуждены заряжать сломанные американские гаубицы M109L при помощи молотка
5
Украина получит старые Abrams M1A1 без брони и электроники, поскольку танк может попасть в руки РФ
5
В России насчитывается более 1 100 000 легковых автомобилей старше 35 лет
+
Intel Core i9-13900KS на частоте 8298 МГц занял четвёртое место в модельном зачёте
+
Немецкий репортёр показал фрагменты, частично похожие на части якобы сбитого "Кинжала" [Видео]
11
Два китайских производителя теперь контролируют более половины мирового рынка тяговых аккумуляторов
5
«СП»: Ученые со всего мира, в том числе из РФ, массово едут уже не в США, а в Китай
6
В ВВС Швеции из-за низких зарплат и пенсии только после 67 лет половина пилотов хотят уволиться
5
Блинкен: У Украины есть все необходимое для выхода на границы 24 февраля
1
DeepCool готовит к выходу процессорный кулер Assassin IV
3
В Германии раскритиковали Шольца после его слов о параде Победы в Москве
35
Nintendo больше не питает иллюзий по поводу популярности консоли Switch
4
Началась работа над фильмом про Егора Летова
+
5 видеокарт для мониторов 1080р – стоит ли экономить на системе охлаждения и отказываться от NVIDIA
24
На Украине могут начать производить самый передовой танк Германии "Panther" в количестве 400 единиц
7

Популярные статьи

ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских
33
Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
9
Популярно о чёрных дырах: что это такое, интересные факты, самая большая чёрная дыра
10
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
39
Главные игры мая 2023 года
11
Краткий обзор самого дешёвого 60W паяльника из местного магазина
4
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM: за стилем прячется душа
3
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
9
Король Михай I - самый молодой кавалер ордена Победы
3

Сейчас обсуждают

хахахер
02:26
блиновская на майбахе пыталась пересечь границу.Она мягко сидит щас
Отец Елены Блиновской заявил, что блогершу подставили
хахахер
02:17
у меня нет учётной записи в майнкрафте.Я как-то ставил майнкрафт племянникам-школьникам,один уже походу вырос из майнкрафта,говорит стирай её нахер,я в такое не играю давно
Перенос учетных записей Minecraft с Mojang на Microsoft завершится 19 сентября 2023 года
александр жуганов
02:05
И вообще пофиг что боевая часть не соответствует профилю гиперзвукового изделия. Если ещё доработать напильником тогда может сойдёт.
Немецкий репортёр показал фрагменты, частично похожие на части якобы сбитого "Кинжала" [Видео]
Евгений Сом
01:51
Ох дете малое у тебя винда на рабочем столе сколько жрет процессора и видеокарты? 1%-5% и забитые 2-4 гига оперативы это же просто НЕВЕРОЯТНАЯ нагрузка )))))))))) Вся проблема в РАЗНООБРАЗИИ конфигура...
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
Death_Arrow
01:50
Манипуляция - это когда снарядов дохрена и больше, но вам бездоказательно говорят, что их нет, предлагая верить на слово и пытаясь давить непонятно откуда взявшимся авторитетом.
Генсек НАТО призвал не недооценивать возможности ВС РФ в конфликте на Украине
N1ghtwish
01:45
DX9toDX12 работает прозрачно, он уже в дровах интел встроен, т.е. сами игры запускаются сразу, но как я написал ниже, с сильным дропом производительности, плюс часть игр глючат, часть тупо не запускаю...
Выпущен D8VK 1.0 для запуска Direct3D 8 игр поверх Vulkan в Linux
Евгений Сом
01:43
Дурачок как майки могут отвечать за действия других компаний? Дату выхода игр устанавливают не майки а ИЗДАТЕЛИ этих игр и если они не выходят то все вопросы к ним.
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
дмитрий ситник
01:39
Нахер он тогда нужен, весь смысл абрамса в броне лобовой
Украина получит старые Abrams M1A1 без брони и электроники, поскольку танк может попасть в руки РФ
matocob
01:37
Вообще-то каждый год происходит сезонное удешевление и подорожание комплектующих в точном соответствии со спросом - летом самый низкий спрос и самые низкие цены, соответственно, осенью - рост спроса и...
Оперативная память и SSD в ближайшие месяцы подешевеют
Za9c
01:36
Погодите, там Старфилд ещё может дать всем прикурить
Главные игры мая 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем