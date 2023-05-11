Сэкономленные деньги (3,5 миллиарда долларов) вероятно пойдут на разработку истребителей шестого поколения, которые станут заменой F-22 Raptor.

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Военно-воздушные силы США в бюджетном запросе на 2024 финансовый год сообщили о намерении вывести из эксплуатации 32 истребителя пятого поколения F-22. Сейчас ВВС довольно близки к решению данного вопроса, по крайней мере ближе чем раньше. Об этом сообщает сайт Breaking Defence.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил о позитивных сдвигах в Конгрессе, который разрешил службе списать несколько "культовых" самолетов A-10 Thunderbolt II, а также некоторое количество E-3 Sentry. Стоит сказать, что на текущий момент Конгресс пока еще не одобрил решение об отправке на "заслуженный отдых" истребителей пятого поколения, во всяком случае в 2023 году. Однако есть шанс, что повторная попытка, которая запланирована на 2024 год, может завершиться успешно.

ВВС США намерены списать 32 самолета F-22 Raptor уровня Block 20. Все они находятся в небоеспособном состоянии. Представители службы утверждают, что содержание этих истребителей подразумевает ежегодные существенные вложения средств размером в 500 миллионов долларов.

Отказ от 32 самолетов позволит сэкономить немалую сумму, а конкретно, 3 с половиной миллиарда долларов. Скорее всего, данные средства будут направлены на разработку истребителя следующего поколения, то есть шестого, чье производство будет разворачиваться в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Он должен стать заменой для F-22.

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Что касается общего плана по экономии средств, то в следующем календарном году ВВС США хотят вывести из эксплуатации более 300 различных самолетов. Помимо F-22, в этот перечень также входят следующие модели: A-10 Thunderbolt II, F-15C/D Eagle, B-1B Lancer, KC-10A Extender, E-8C JSTARS, E-3 Sentry, EC-130H Compass Call, EC-130J, A-29 Super Tucano и T-1A Jayhawk. Кроме того, в данном перечне числятся и некоторые модели вертолетов, а точнее: HH-60G Pave Hawk и дрон RQ-4 Global Hawk.