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В Китае задержали человека из-за распространения ложной новости, созданной с помощью ChatGPT
Это первый в мире случай, когда человека задерживают по причине использования искусственного интеллекта.
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В Китае произошел ранее невиданный инцидент. Полицейскими был задержан мужчина, подозреваемый в создании и распространении фейковых новостей, используя для этого чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Почему ранее невиданный? Потому что это первый подобный случай, когда человека задерживают по причине использования искусственного интеллекта.

Об этой новости сообщает газета South China Morning Post.

По заявлению полиции, подозреваемый применял технологию искусственного интеллекта с целью распространения ложной информации, а конкретно, фейковой статьи о железнодорожной аварии, которая, к сожалению, не обошлась без жертв. Данный материал впоследствии был опубликован более чем в 20 учетных записях, а общее количество просмотров на постах перевалило за 15 тысяч, прежде чем на них обратили внимание правоохранители.

Наряд полиции провел обыск дома подозреваемого. После осмотра его компьютера, подозреваемый был задержан. Тот признался, что вводил в ChatGPT элементы популярных социальных происшествий в Китае за прошлые годы для того, чтобы быстро создавать различные версии одного и того же фейкового происшествия, после чего загружал их в свои учетные записи в социальных сетях.

Мужчину подозревают в преступлении "разжигание ссор и провоцирование неприятностей". В качестве наказания за подобное нарушение зачастую предусматривается лишение свободы сроком в 5 лет (в худшем случае). Однако при условии особо тяжких преступлений, правонарушителей могут лишить свободы на целых 10 лет.

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В начале года, в Китае вступили в силу правила, которые требуют, чтобы фото и видеоконтент, созданные при помощи ИИ, были четко промаркированы и не допускали возможное недопонимание происходящих вокруг событий среди населения или же попросту говоря, чтобы не запутать людей.

Несмотря на то, что ChatGPT не имеет непосредственного доступа для IP-адресов, расположенных в Китае, китайские пользователи, тем не менее, все равно могут получить доступ к чат-боту, используя технологию виртуальных сетей VPN.

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