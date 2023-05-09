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Телескоп "Хаббл" сделал снимок яркой линзовидной галактики NGC 5283
Она относится к так называемым сейфертовским галактикам — галактикам с активным ядром по центру. Их изучение поможет приблизиться к пониманию природы квазаров.
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Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок линзовидной галактики NGC 5283, содержащей в своем центре объект, именуемый активным галактическим ядром (АЯГ).

АЯГ (Активные ядра галактик) - это очень яркие области в центральных частях галактик. Считается, что там располагаются массивные компактные объекты, вероятнее всего, черные дыры. В этих ядрах происходят процессы, которые сопровождаются выделением огромного количества энергии. Одна из причин высокой яркости подобных объектов — это нагретые до значительных температур пыль и газ, излучающие свет во всем электромагнитном спектре.

По своему типу NGC 5283 относится к так называемым сейфертовским галактикам — одним из самых распространенных, где имеется активное ядро. Точное их количество пока не измерено, однако около 16 процентов изученных галактик, обладающих высокой яркостью, являются галактиками Сейферта. Они имеют хорошо различимую структуру, которая тщательно исследуется учеными для понимания природы квазаров — другого типа галактик с активным ядром. Квазары характеризуются чрезмерно высоким уровнем излучения радиации, из-за чего их структура зачастую трудно различима.

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Наблюдения телескопа "Хаббл" должны помочь в наборе информации о соседних сейфертовских галактиках и позволят более детально исследовать физику подобных объектов, узнать больше о черных дырах, о структурных особенностях квазаров и тому подобное.

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#телескоп хаббл #космический телескоп хаббл #сейфертовские галактики
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