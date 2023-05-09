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Разработкой популярнейшей мобильной ОС Android занимается исключительно компания Google. Однако в чистом виде данная операционная система встречается довольно редко, чаще всего ее дополнительно настраивают различные производители смартфонов. Естественно, каждый бренд старается предложить свой собственный пользовательский опыт, что временами отражается в появлении разного рода проблем. В качестве примера можно привести следующее: в зависимости от производителя смартфона (планшета) обработка фоновых служб на нем происходит по-разному, что может приводить к некоторым неудобствам. Для решения сложившейся проблемы, хотя правильнее сказать, для частичного ее решения, компания Google решила объединить усилия с компанией Samsung, чтобы получить более согласованную работу фоновых служб.
Благодаря партнерству Google и Samsung должна решиться одна из самых неприятных проблем Android: несогласованная работа фоновых служб. Их совместная работа обеспечит более правильную реализацию фоновых API Android 14 на устройствах Samsung Galaxy, начиная с обновления One UI 6.0.
Данная проблема появилась достаточно давно. Производители смартфонов в течение длительного времени ограничивают определенные системные функции, чтобы продлить срок службы батареи своих устройств. Это часто приводит к неожиданному запуску системного приложения, и как следствие к плохому взаимодействию с пользователем. Следующая версия Андроид уже не будет сталкиваться с подобной проблемой, так как в ней появятся упрощенные фоновые операции и новые правила Google Play.
Samsung станет первопроходцем в сотрудничестве с Google, касательно данного вопроса. Как результат, в будущем обновлении One UI 6.0 никаких неудобств, связанных с вышеописанной проблемой быть не должно. Ввиду того, что разработчики будут подгонять свои приложения под Android 14, общий пользовательский опыт должен значительно улучшиться.
Более подробную информацию можно будет узнать 10 мая, когда состоится ежегодная конференция Google I/O. Вероятно, на данном мероприятии компания представит Android 14 и, соответственно, откроет некоторые подробности, касательно ее изменений.