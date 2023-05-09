Теперь системные функции, вроде оптимизации расхода заряда аккумулятора, не будут включаться внезапно. Правда, пока что только на устройствах Samsung Galaxy с One UI 6.0.

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Разработкой популярнейшей мобильной ОС Android занимается исключительно компания Google. Однако в чистом виде данная операционная система встречается довольно редко, чаще всего ее дополнительно настраивают различные производители смартфонов. Естественно, каждый бренд старается предложить свой собственный пользовательский опыт, что временами отражается в появлении разного рода проблем. В качестве примера можно привести следующее: в зависимости от производителя смартфона (планшета) обработка фоновых служб на нем происходит по-разному, что может приводить к некоторым неудобствам. Для решения сложившейся проблемы, хотя правильнее сказать, для частичного ее решения, компания Google решила объединить усилия с компанией Samsung, чтобы получить более согласованную работу фоновых служб.

Благодаря партнерству Google и Samsung должна решиться одна из самых неприятных проблем Android: несогласованная работа фоновых служб. Их совместная работа обеспечит более правильную реализацию фоновых API Android 14 на устройствах Samsung Galaxy, начиная с обновления One UI 6.0.

Данная проблема появилась достаточно давно. Производители смартфонов в течение длительного времени ограничивают определенные системные функции, чтобы продлить срок службы батареи своих устройств. Это часто приводит к неожиданному запуску системного приложения, и как следствие к плохому взаимодействию с пользователем. Следующая версия Андроид уже не будет сталкиваться с подобной проблемой, так как в ней появятся упрощенные фоновые операции и новые правила Google Play.

Samsung станет первопроходцем в сотрудничестве с Google, касательно данного вопроса. Как результат, в будущем обновлении One UI 6.0 никаких неудобств, связанных с вышеописанной проблемой быть не должно. Ввиду того, что разработчики будут подгонять свои приложения под Android 14, общий пользовательский опыт должен значительно улучшиться.

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Более подробную информацию можно будет узнать 10 мая, когда состоится ежегодная конференция Google I/O. Вероятно, на данном мероприятии компания представит Android 14 и, соответственно, откроет некоторые подробности, касательно ее изменений.