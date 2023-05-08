Однако это может произойти не ранее 28 декабря 2024 года, то есть ровно до того момента пока соответствующий закон о внедрении разъема Type-C не вступит в силу.

реклама

В связи с принятием Европейским Союзом нового закона об обязательном использовании производителями мобильных гаджетов разъема USB-C, который был утвержден в октябре 2022 года, Apple все-таки решилась заменить свой старый порт Lightning на современный USB-C. По крайней мере, на территории ЕС, будущий IPhone 15, вероятно, должен будет продаваться именно с таким разъемом (правда, стопроцентной вероятности в этом все же нет). Однако чуть-ли не сразу стали появляться различного рода слухи о том, что компания Apple намерена лимитировать не сертифицированные кабели — по меньшей мере, во всем что касается зарядки.

Ввиду этого обстоятельства, еврокомиссар Тьерри Бретон (Thierry Breton) направил в Apple письмо, в котором говорится о нежелательности совершения подобных действий со стороны производителя, и если они все-таки будут иметь место, ЕС будет вынужден запретить продажу iPhone после вступления закона в силу (это произойдет 28 декабря 2024 года).

рекомендации RX 7900XT подешевела на порядок Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит сказать, что времени до начала его действия еще довольно много. При любых раскладах, Apple сумеет выпустить не только серию iPhone 15, но и ту, которая следует за ней, то есть iPhone 16. Впрочем, вся существующая сейчас информация о возможном лимитировании не сертифицированных кабелей USB-C является, скорее, вероятностью, чем несомненным фактом (как, в общем-то, и само появление нового разъема вместо Lightning). Однако еврокомиссар все же решил, что следует заблаговременно предупредить американскую корпорацию, чтобы в дальнейшем не было никаких неприятных сюрпризов.