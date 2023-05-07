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Княжество Лихтенштейн в скором времени осуществит ввод нового способа оплаты, правда, пока что только для оплачивания государственных услуг. Новый способ подразумевает собой использование криптовалюты биткоин, о чем сообщил глава правительства Лихтенштейна Даниэль Риш в газете "Handelsblatt".
"Возможность оплаты с помощью биткоина станет реальностью", — заявил он. При этом он не указал какую-то более конкретную дату. В соответствии с текущим планом, вполне вероятно, что княжество будет принимать депозиты в биткоинах и немедленно обменивать их на национальную валюту, то есть швейцарский франк. Благодаря прямому обмену княжество будет освобождено от ценовых рисков, связанных с колебаниями курса криптовалюты. Стоит сказать, что похожим методом пользуются некоторые швейцарские муниципалитеты, в частности, кантон Цуг.
В данный момент это небольшое государство располагает бюджетным резервом в размере 2,2 миллиарда швейцарских франков, что в два с половиной раза превышает его годовой бюджет. Даниэль Риш поручил группе экспертов выполнить задание, заключающееся в изучении вопроса о возможности инвестиции части этого резерва в криптовалюты. Детали решения данного вопроса пока не разглашаются.
Юрисдикция Лихтенштейн позитивно относится к новшествам, которые, так или иначе, связаны с криптовалютами. В 2019 году парламентом страны был принят Закон о блокчейне (Liechtenstein Blockchain Act), который создал регулируемую среду для поставщиков, имеющих непосредственное отношение к цифровым активам услуг.