Она расположена на расстоянии в 196 световых лет в созвездии Гидры.

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Космический телескоп "Хаббл" запечатлел рождение планет, хотя правильнее сказать, их созревание в протопланетном диске, который имеет в своем составе большое количество пыли и газа. В его окружении, по центру, располагается молодая звезда, которая удалена от нас на небольшое, по космическим меркам, расстояние равное 196 световым годам. В небе она расположена в созвездии Гидры.

Телескоп зафиксировал два события, произошедшие в 2016 и 2021 годах. На полученных изображениях можно увидеть тени, которые окружают звезду возрастом в 10 миллионов лет. Это свидетельствует о раннем развитии планет. Что касается звезды, то речь идет о TW Hydrae, которая относится к звездам главной последовательности. Ее масса всего на 20% уступает массе Солнца, при этом, ее радиус несколько больше чем Солнечный. Особенность данной планетной системы заключается в том, что она находится под существенным наклоном по отношению к нам. Это дает возможность астрономам детально рассмотреть накопление материи вокруг этой молодой звезды, чей возраст равен всего 0,2% от возраста Солнца.

Исследователи считают, что новорожденная планета вызвала разницу в выравнивании диска. Кроме того, это может означать, что внутри диска уже начала развиваться другая планета.

"Мы предполагаем, что две тени, вращающиеся вокруг звезды с разной скоростью — это две невидимые планеты, которые втягивают пыль на свои орбиты. Они создают видимые отличия в системе, на что им понадобилось всего несколько лет. Очевидно, что две планеты должны располагаться достаточно близко друг к другу. Если бы одна из них двигалась намного быстрее другой, это было бы замечено в более ранних наблюдениях", — заявил исследователь Европейского космического агентства в научном институте космического телескопа "Хаббл" в Балтиморе Джон Дебес.

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По подсчетам астрономов, эти две планеты находятся на расстоянии, сравнимым с удалением Юпитера от Солнца. Диски наклонены примерно на 5-7 градусов, что сопоставимо с типичной структурой Солнечной системы.