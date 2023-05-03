Таким образом, компания попытается сохранить свою существенную долю рынка в данной отрасли, ввиду конкуренции с LG Display и укрепления китайскими фирмами своих позиций в производстве OLED-панелей.

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Южнокорейская компания Samsung Display, которая является крупнейшим в мире производителем OLED-панелей, инвестирует миллиарды долларов в повышение эффективности производства OLED-дисплеев, что в свою очередь должно отразится в виде увеличения количества заказов от Apple.

Для этого компания инвестирует существенную сумму размером около 3,05 миллиарда долларов в создание новых производственных линий OLED на одной из своих фабрик в Танджонге. Она должна стать первой в мире фабрикой, которая займется массовым производством подложек OLED поколения 8.6, размером 2620 x 2200 мм каждая. Затем эти подложки будут преобразованы в OLED-панели среднего размера для ноутбуков и планшетов. В планах Samsung Display наладить производство около 10 миллионов OLED-панелей в год.

Переход Samsung Display со стеклянных подложек шестого поколения на подложки поколения 8.6 удвоит эффективность производства и увеличит производственную мощность. Однако не все так гладко, так как их процесс создания будет более сложным. В связи с этим, японским компаниям, занимающимся производством соответственного оборудования, придется совершенствовать свои технологии. Также не стоит забывать о конкуренции между Samsung Display и LG Display, которые соперничают из-за Apple (об этом ниже). Поэтому неудивительно, что другой крупный производитель дисплеев - LG Display также намерен инвестировать 2,46 миллиарда долларов в совершенствование своих производственных мощностей OLED и, как ожидается, в будущем перейдет на подложки шестого поколения.

Конкуренция между Samsung Display и LG Display объясняется тем, что обе эти компании пытаются заполучить большее количество контрактов на производство OLED для Apple, которая, как ожидается, выпустит свой первый OLED iPad в 2024 году, а также свой первый OLED MacBook Pro в 2026 году. Кроме того, наличие на рынке дисплеев китайских фирм, укрепляющих свои позиции, также заставляет обе южнокорейские компании наращивать свой потенциал в данной отрасли.

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Китайские фирмы уже захватили большую часть рынка LCD и расширяют свои производственные мощности OLED за счет субсидий от правительства Китая. Поэтому для выживания LG и Samsung чрезвычайно важно сохранить свою общую долю рынка в 80%.