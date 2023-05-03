Skywind - это попытка воссоздания Morrowind на движке Skyrim, которая отличается от оригинала наличием некоторых изменений (новое оружие, диалоги, дизайны уровней и пр.).

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Показана многими ожидаемая модификация, объединяющая две легендарные игры серии The Elder Scrolls, Skyrim и Morrowind, получивший соответствующее название Skywind. Ее можно посмотреть в новом ролике длительностью 20 минут. Также стоит упомянуть тот факт, что третьей игре вышеупомянутой серии - Morrowind, вчера исполнился 21 год.

Работа над модификацией заняла у команды разработчиков целых десять лет, которые кропотливо воссоздавали Morrowind на движке Skyrim. Единственное, что огорчает, так это отсутствие точной даты релиза Skywind.

На показанных геймплейных кадрах можно видеть, что действие игры разворачивается в Молаг Амуре, а задача игрока — найти некроманта-изгоя по имени Дельвам Андарис. Согласно официальному описанию на YouTube, можно понять, что данный некромант будет следовать за игроком, выступая в роли агента храма Трибунала в покрытом пеплом регионе Молаг Амур. Миссию прямиком из Морровинда должны узнать все игроки, кто когда-то проходил оригинальную версию игры. Кроме того, в видео продемонстрированы некоторые изменения, чего нет в оригинале. Это переделанные дизайны уровней, новые захватывающие диалоги и последовательность сценариев.

Механика боя во многом схожа с таковой в Skyrim, ее отличие заключается в присутствии дополнительных видов оружия, таких как копья и арбалеты. Разработчики планируют ввести в игру новые и обновленные возможности, такие как: модульная система доспехов, переработанное дерево навыков с новыми способностями.

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Ознакомится с модификацией Skywind можно перейдя по ссылке здесь.