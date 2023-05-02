Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Breadly За пост начислено вознаграждение
CPU и GPU AMD будут производиться на заводах Samsung
Теперь над ними будет трудиться не только TSMC, но и Samsung.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

реклама

На данный момент единственным производителем процессоров и графических чипов компании AMD, является тайваньская TSMC. Однако в скором времени к ней может присоединиться и другая крупная компания. Речь идет о Samsung, которая так же как и TSMC по обнародованной информации от инсайдера OreXda, скоро займется производством чипов для AMD.

Данный инсайдер, ранее сообщал о формировании департамента Samsung MX, опередив ее официальное заявление. Собственно, по его утверждениям, AMD и Samsung уже близки к сотрудничеству, подписав для этого соответствующее соглашение, которое предусматривает производство продукции AMD на мощностях Samsung с применением передового 4 нм техпроцесса.

Правда, пока что нет никаких конкретных подробностей о том, какая именно продукция будет производиться. Можно лишь предположить, что это возможно будет будущий четырехнанометровый Ryzen 7040U, ввиду того, что сегодня по данным нормам AMD выпускает только лишь мобильные процессоры Ryzen 7040H/HS.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если говорить о Samsung, то она сейчас занимается производством продукции по нормам 4LPP. Однако уже в скором времени, компания намерена создать усовершенствованный техпроцесс 4LPP+. Таким образом, имеется немалый шанс того, что будущая продукция AMD будет основываться именно на нем.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #samsung #tsmc
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Первые обзоры AMD Phoenix: ЦП выпускают в корпусах FP8 и FP7, Radeon 780M пока не догнала GTX 1650
Ни AMD, ни NVIDIA за Intel не угнаться — Arc A770 стала самой дешёвой видеокартой с 16 Гбайт
GeForce GTX 1650 вернула себе любовь геймеров, GTX 1060 по-прежнему популярна, а AMD нет в топе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Павлограде в результате гибридной атаки дронов-камикадзе и ракет ВКС РФ были поражены резервы ВСУ
33
ВСУ в Марьинке открыли охоту на российские Т-90М» и Т-72Б3М – танки выдерживают 3 прямых попадания
17
Россия может устроить тотальный блэкаут в Британии, проведя операцию в Северном море
9
В Украине подбитый российский Т-62М за $46 000 превратили в БРЭМ, удалив пушку и установив кран
6
Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» могут уйти из Артемовска
4
Microsoft анонсировала несколько выпусков Windows 11 LTSC с долгосрочным обслуживанием
5
Евгений Пригожин выступит в Госдуме по теме спецоперации, если такое предложение поступит
+
В ВСУ начали готовиться к переходу на истребители F-16 и к полному отказу от советских самолётов
17
Пригожин поздравил всех, в т.ч. Зеленского, с 1 мая из Соледара
2
Google опубликовала отчёт о борьбе с вредоносными приложениями в 2022 году
+
Опубликованы рендеры будущего складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 5
+
ВС России нанесли удар крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ
+
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
13
Картинка-головоломка "Найди панду" за 20 сек поставила в тупик тысячи пользователей интернета
9
MSI подтвердила, что видеокарты Nvidia RTX 4060 предлагают всего 8 ГБ видеопамяти
4
В Ленинградской области диверсанты подорвали опору линии электропередач
14
Украинские войска попали "в плоскогубцы", оказавшись зажатыми с трёх сторон в Бахмуте
21
На Украине в "гаражных условиях" собираются сделать ракету, способную пролететь 140 километров
9
В Германии начали «распечатывать» заброшенные шахты из-за нехватки ресурсов - Financial Times
4
ВС РФ нанесли мощнейший удар по транспортному узлу ВСУ в Павлограде
2

Популярные статьи

9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux
10
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
16
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
17
Life By You - настоящий конкурент The Sims 5 от создателя Sims c открытым миром
4
Поговорим о Роберте Родригесе
3
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
1
Обзор аркадного стика Nygacn NJP-308, а также немного размышлений о файтингах
12
Обзор Unihertz Luna – большой смартфон с яркой RGB-подсветкой
2
Мои впечатления от игры Dead Rising 3. Часть 2
1
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Welcome to Hell
05:49
Толку выбирать 4к если они их не тянут. Выбери там 1440p и полюбуйся как Хуанг везде обделался с в среднем сегменте. А тут на диаграме и в верхнем.
Radeon RX 6800 на 40% обогнала GeForce RTX 3070 в Star Wars Jedi: Survivor с трассировкой лучей
SINgle84
05:41
уже видели керогазные 8нм самсунга на амперах, надеюсь АМД там какие нить заказные решения только клепать будет
CPU и GPU AMD будут производиться на заводах Samsung
Сергей Кириллов
05:41
Судя по отзывам в днс, карты вроде и ничего, в новых играх работают, а вот про старые можно забыть, игры с дх9, 10, не запускаются от слова совсем.
Ни AMD, ни NVIDIA за Intel не угнаться — Arc A770 стала самой дешёвой видеокартой с 16 Гбайт
Эдуард Кузнецов
05:40
Надо было назвать ультра супер мега. Но видимо остпвили на будущие поколения. Нельзя так сразу производительность повышать, Словами)
На смену процессорам Core i Intel представит Core Ultra
Вася Пупкин
05:33
"В этом смысле американский доллар долгое время был палочкой выручалочкой для мировых правительств. Во-первых, долгое время его можно было самым натуральным образом обменять на доллар," Автор, ты деби...
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
Вася Пупкин
05:21
Откуда вы эти термины слизываете, с чьей жопы? Нет такого слова в природе "дедолларизация". Послушали какого-то одного дебила и давай все за ним давай повторять как бараны! Впрочем, почему "как"? )))...
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
Михаил Авраменко
05:20
Ага, мирных укронацистов.
Стали известны подробности результативного ночного удара ВКС РФ по Павлограду
Gringo
05:08
Вычеркиваем из списка дружественных стран!
Китай поддержал резолюцию в ООН, где действия России называются агрессией по отношению к Украине
Даниил Живогляд
04:52
На старых ФэПять нарисуют "F-16", "укроБандеровичи" поверят. Книжки читать не обязательно, западный пан сказал - верим, платим!
В ВСУ начали готовиться к переходу на истребители F-16 и к полному отказу от советских самолётов
VDR
04:49
Он же не зассыт и поедет?
Sunday Times: ЮАР попросили Путина не приезжать, чтобы им не пришлось его арестовывать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем