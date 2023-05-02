Теперь над ними будет трудиться не только TSMC, но и Samsung.

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На данный момент единственным производителем процессоров и графических чипов компании AMD, является тайваньская TSMC. Однако в скором времени к ней может присоединиться и другая крупная компания. Речь идет о Samsung, которая так же как и TSMC по обнародованной информации от инсайдера OreXda, скоро займется производством чипов для AMD.

Данный инсайдер, ранее сообщал о формировании департамента Samsung MX, опередив ее официальное заявление. Собственно, по его утверждениям, AMD и Samsung уже близки к сотрудничеству, подписав для этого соответствующее соглашение, которое предусматривает производство продукции AMD на мощностях Samsung с применением передового 4 нм техпроцесса.

Правда, пока что нет никаких конкретных подробностей о том, какая именно продукция будет производиться. Можно лишь предположить, что это возможно будет будущий четырехнанометровый Ryzen 7040U, ввиду того, что сегодня по данным нормам AMD выпускает только лишь мобильные процессоры Ryzen 7040H/HS.

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Если говорить о Samsung, то она сейчас занимается производством продукции по нормам 4LPP. Однако уже в скором времени, компания намерена создать усовершенствованный техпроцесс 4LPP+. Таким образом, имеется немалый шанс того, что будущая продукция AMD будет основываться именно на нем.