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Компания Xiaomi уже начала тестировать Android 14
Финальные сборки MIUI 14 на базе Android 14 ожидаются ближе к осени.
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Новые версии самой популярной мобильной операционной системы Android, обычно выпускаются в конце лета — начале осени. Таким образом, можно утверждать, что новая Android 14 уже вовсю разрабатывается компанией Google. Вероятно, новая версия ОС будет показана в рамках большой конференции разработчиков Google I/O 2023, которая должна пройти в мае в Калифорнии. Если говорить о внедрении обновленной Android на текущие устройства, то данный процесс обычно занимает еще некоторое время после релиза самой ОС.

Безусловно, производители и разработчики стараются не затягивать с этим процессом и, соответственно, они получают бета-версии ОС заранее, чтобы осуществить адаптацию своих графических оболочек под возможности и требования новых версий Android.

Один из ведущих производителей на рынке смартфонов, по опубликованной информации от китайских инсайдеров, уже получил тестовые сборки Andorid 14 и занят активным ее тестированием на своих устройствах. Речь идет о крупнейшей китайской компании Xiaomi, которая уже определилась со списком устройств, готовым к обкатке Android. Всего их четверо: Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro.

Среди изменений в новой ОС можно выделить: повышенную безопасность, оптимизацию под сгибаемые устройства, видоизмененный центр уведомлений. Как всегда, в новой версии ОС ожидается дальнейшее увеличение производительности и стабильности работы системы при более низком энергопотреблении.

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Финальные сборки MIUI 14 на базе Android 14 можно будет увидеть осенью сразу после релиза Android 14 на смартфонах Google Pixel.

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#xiaomi #google #android 14
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