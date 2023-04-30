Финальные сборки MIUI 14 на базе Android 14 ожидаются ближе к осени.

реклама

Новые версии самой популярной мобильной операционной системы Android, обычно выпускаются в конце лета — начале осени. Таким образом, можно утверждать, что новая Android 14 уже вовсю разрабатывается компанией Google. Вероятно, новая версия ОС будет показана в рамках большой конференции разработчиков Google I/O 2023, которая должна пройти в мае в Калифорнии. Если говорить о внедрении обновленной Android на текущие устройства, то данный процесс обычно занимает еще некоторое время после релиза самой ОС.

Безусловно, производители и разработчики стараются не затягивать с этим процессом и, соответственно, они получают бета-версии ОС заранее, чтобы осуществить адаптацию своих графических оболочек под возможности и требования новых версий Android.

Один из ведущих производителей на рынке смартфонов, по опубликованной информации от китайских инсайдеров, уже получил тестовые сборки Andorid 14 и занят активным ее тестированием на своих устройствах. Речь идет о крупнейшей китайской компании Xiaomi, которая уже определилась со списком устройств, готовым к обкатке Android. Всего их четверо: Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro.

Среди изменений в новой ОС можно выделить: повышенную безопасность, оптимизацию под сгибаемые устройства, видоизмененный центр уведомлений. Как всегда, в новой версии ОС ожидается дальнейшее увеличение производительности и стабильности работы системы при более низком энергопотреблении.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Финальные сборки MIUI 14 на базе Android 14 можно будет увидеть осенью сразу после релиза Android 14 на смартфонах Google Pixel.