Компания намеревается преуспеть и на рынке облачных игр.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

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Компания Microsoft заключила новое 10-летнее соглашение с испанской облачной игровой платформой Nware. Таким образом, Microsoft осуществит передачу своих игр на данную платформу, выпущенных студиями Xbox Game Studios и Activision Blizzard.

Что касается Nware, то это единственная облачная игровая платформа на рынке, которая дает геймерам возможность свободного переноса более 20 000 видеоигр из своих текущих библиотек, по крайней мере так говорит сама Nware. То есть у пользователей имеется возможность получения беспрепятственного доступа к своим любимым играм на различных клиентах, таких как: Steam, Epic Games и Ubisoft, а затем с помощью облачной технологии, запускать их на любых смарт-устройствах, вроде телевизоров и пр.

Обе стороны были немногословны по поводу заключения соглашения. Вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит отметил: "Несмотря на то, что облачный сегмент в играх все еще находится на раннем этапе развития, это новое партнерство в сочетании с другими нашими недавними обязательствами сделает многие популярные игры доступными на большем количестве облачных сервисов потоковой передачи игр, чем сегодня".

Глава Xbox Фил Спенсер заявил: "Мы на стремительно продвигаемся вперед в нашей миссии по предоставлению игрокам больших возможностей играть в свои любимые игры".

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Стоит отметить, что ранее на этой неделе Великобритания остановила попытку Microsoft купить Activision за 68,7 млрд долларов, что вызвало недовольство со стороны Смита, который назвал этот шаг "плохим для Великобритании".