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Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок ярчайшей инфракрасной галактики Arp 220
Она образовалась путем столкновения двух других галактик спирального типа, происшедшего около 700 миллионов лет назад.
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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) запечатлел очень яркую галактику, имеющую название Arp 220, наилучшим образом видимую в инфракрасном диапазоне спектра, чья светимость более чем в сто раз превышает светимость нашей галактики Млечный Путь. Чтобы лучше понять разницу в этом показателе, следует сказать, что светимость Млечного Пути равняется 10 миллиардам солнечных, соответственно, светимость обнаруженного объекта составляет более триллиона солнечных.

Данная галактика сформировалась путем столкновения двух других галактик спирального типа. По расчетам ученых, этот процесс начался около 700 миллионов лет назад и сопровождался взрывом звездообразования. В результате этого происшествия в данной области уплотнилась космическая пыль, создавшая порядка 200 массивных звездных скоплений. Общее количество газа в этой области сопоставимо с общим количеством газа во всём Млечном Пути. В ходе наблюдений космического телескопа «Хаббл» (Hubble) удалось выяснить, что ядра сливающихся галактик располагаются на расстоянии 1200 световых лет друг от друга. У каждого из них есть кольцо звездообразования, являющееся источником мощного инфракрасного излучения, а оно, в свою очередь, проявляет себя на снимке в виде дифракционных лучей.

По периметру изображения, то есть по краям окружности, беловато-голубым цветом окрашено вещество, вытягивающееся из галактик по причине действия гравитационных сил. Оранжево-желтым цветом окрашены пронзающие Arp 220 потоки и линии органических соединений. Галактику удалось зафиксировать с помощью встроенных в телескоп «Джеймса Уэбба» камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) и прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI).

Удаленность Arp 220 не очень велика по космическим меркам и равна 250 миллионам световых лет, что делает её наиболее близкой к Земле ультраяркой инфракрасной галактикой. Плюсом к всему это еще и наиболее яркое из трёх ближайших столкновение галактик. Она обозначена номером 220 в Атласе пекулярных галактик Х. Арпа.

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Arp 220 можно наблюдать в созвездии Змеи, хотя наблюдать это громко сказано, ведь её видимая звездная величина весьма мала, всего +13,9m, что делает её поиски в любительский телескоп достаточно затруднительной задачей. Однако это не главная помеха. Как было отмечено выше, галактика является инфракрасной, точнее сказать, она имеет наибольший показатель излучения именно в инфракрасном диапазоне, а значит человеческий глаз заметить её, скорее всего, не сможет.

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#млечный путь #галактика #jwst #джеймса уэбб
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