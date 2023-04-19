Правда только в мобильной версии приложения.

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Мессенджер Discord пополнился новой функцией, которая добавляет возможность отправки голосовых сообщений. Теперь пользователи могут отправлять сообщения длительностью до 20 минут в дополнение к существующей возможности общаться в голосовом чате. Правда данная функция доступна только в мобильной версии приложения. Однако эта функция вовсе не бесполезная, как может показаться на первый взгляд. В самом приложении Discord утверждается, что вы можете прослушивать свои сообщения "на любой платформе Discord".

Для тех, кому ненужна эта функция на собственном сервере, её можно отключить. Для этого необходимо зайти в меню "Настройки сервера" > "Роли". Правда нет никакой конкретной информации о том, как отдельные пользователи могут отключить эту возможность.

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"Голосовые сообщения дают вам возможность отправлять аудиозаписи непосредственно вашим друзьям", — объясняется в Discord. Также в нем поясняются все необходимые условия для отправки голосовых сообщений. На данный момент их отправка возможна только посредством прямого, группового прямого сообщения либо же на сервере с минимальным количеством участников равным 200. Их прослушка может осуществляться на любом устройстве, где есть доступ к Discord, однако их отправка возможна только через мобильное приложение.