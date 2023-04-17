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Штат Монтана станет первым штатом США, где будет запрещен TikTok
Основная причина запрета: исходящие от TikTok угрозы, включая слежку со стороны подконтрольных китайским властям структур.
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В одном из штатов США, а точнее в штате Монтана, был принят закон о запрете установки китайского приложения TikTok на любые устройства, в том и числе и частные. Распределение голосов в парламенте выглядело следующим образом: (54 голоса "за" и 43 голоса "против"). Однако для вступления запрета в силу необходима подпись соответствующего закона губернатором штата Монтана Грегом Джанфорте, после чего данный запрет станет действительным в январе следующего года.

Естественно, компания ByteDance, которая является владельцем TikTok, заявила о своей готовности подать в суд с целью предотвратить развитие подобного сценария. Основной причиной запрета популярного приложения являются исходящие от TikTok угрозы, включая слежку со стороны подконтрольных китайским властям структур. Кроме того, сообщается об одобрении платформой "рискованных действий" со стороны молодых пользователей. К такого рода действиям можно отнести: швыряние предметов в автомобили, находящиеся в движении, поджог зеркал и дальнейшие попытки устранения воспламенения собственными частями тела и пр.

Метод решения сложившейся проблемы подразумевает собой выполнение следующих действий: теперь всем магазинам приложений запрещается предлагать жителям штата установку TikTok, однако заранее установленные приложения под запрет не попадают. При не соблюдении запрета, провинившиеся компании понесут наказание в виде штрафа в размере 10 000 долларов — ответственность за применение закона на себя возьмет министерство юстиции штата. В скором времени, глава региона республиканец Джанфорте, ранее подписавший запрет TikTok на устройствах госслужащих, подпишет и новый документ.

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Само собой, Администрация TikTok не осталась в стороне, отметив, что «сторонники закона доказали, что у них нет реального плана по осуществлению этой попытки подчинить голоса американцев цензуре, и что конституционность закона будет оцениваться судами. Мы не оставим попыток борьбы за права пользователей и авторов TikTok в Монтане, чьи средства к существованию и права, гарантированные Первой поправкой, находятся под угрозой из-за этого недопустимого правительственного злоупотребления».

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#сша #tiktok #bytedance #монтана
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