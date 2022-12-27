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Стала известна приблизительная дата релиза сиквела Death Stranding
Вероятно, он выйдет не ранее 2024 года.
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На недавно прошедшей церемонии награждения The Game Awards, которая ежегодно проводится с целью отметки всех главных достижений в игровой индустрии, была официально представлена предстоящая игра от компании Kojima Productions - Death Stranding 2. При этом какой-либо информации насчет ее даты релиза, пусть даже и приблизительной, предоставлено не было.

Однако несмотря на это, примерную дату выхода будущего проекта все же удалось узнать благодаря новой, если можно так сказать, утечке. Фрэнк Алиберти, старший художник PlayStation Studios Visual Arts, работающий над Death Stranding 2 и еще одним неанонсированным компанией шутером в качестве художника по персонажам, отметил новые игры как проекты 2024 года в своем профиле на сайте ArtStation.

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Таким образом, ожидать сиквел тепло встреченной критиками и игроками первой Death Stranding следует не ранее указанной выше даты. Причем есть не малая вероятность того, что разработка игры может затянуться и на более длительный срок, ввиду постоянно увеличивающейся сложности и масштабности выходящих triple-A проектов, на создание которых уходит весьма немалый промежуток времени. Если учесть тот факт, что после анонса первой игры серии в середине 2016 года, компании Kojima Productions  понадобилось 3 года для завершения работы над ней, вполне возможно, что в итоге игрокам придется подождать как минимум на один год больше прежде чем выйдет ее продолжение.

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#kojima productions #death stranding #death stranding 2
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