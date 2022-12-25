Она получит адаптированный для консолей интерфейс, а также измененное управление для комфортного игрового процесса на геймпадах.

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Разработчики из компании Relic Entertainment, известной благодаря серии пошаговых стратегий Company of Heroes, представили трейлер консольной версии грядущей стратегии в реальном времени Company of Heroes 3, о которой они подробно рассказали на мероприятии Xbox Wire. В новой статье говорится об усовершенствованной функциональности, специально созданной для максимально комфортного игрового процесса на геймпадах.

Новая функция получила название Full Tactical Pause. С ее помощью игроки могут временно остановить все происходящее в битве, таким образом, появляется возможность для обдумывания дальнейших действий. Работает она следующим образом: игрок, который находится в паузе, не может получить какой-либо урон со стороны и имеет возможность отдавать приказы своим войскам, что в перспективе позволит выйти из непростой игровой ситуации и переломить ход сражения со своим противником.

Вот что по этому поводу говорит один из разработчиков игры Энди Федорчук: "игры в реальном времени по своей сути сложны. Наша задача состояла в том, чтобы предоставить игрокам легкий доступ к тем инструментам, которые они хотели бы увидеть в игре".

Кроме вышеописанной функции, в игре также внесены изменения в элементы интерфейса, включая новое радиальное меню для повышения удобства игры на консолях. Оно позволяет игрокам легче выбирать команду своего отряда. Карточка команд, расположенная в нижней части экрана в консоли будет удалена, поскольку данной функцией можно пользоваться только лишь с применением мыши. За левую кнопку мыши отвечает одна из клавиш джойстика, которая необходима для отображения командного колеса. Чтобы его открыть достаточно просто нажать на нее, а затем перемещать джойстик в нужном направлении для выбора требуемой команды. Также для упрощения выбора юнитов, а значит и экономии на этом времени, все их виды были расставлены таким образом, чтобы наиболее используемые из них были легко доступны. Такой подход позволит быстрее и интуитивно понятнее выбрать нужного в определенный момент игры юнита.

Информация насчет возможной поддержки мыши и клавиатуры для их использования с PS5, пока что не подтверждена.

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Как и ПК версия игры, консольная версия также получит обновление, правда несколько позже. Об этом будет объявлено ближе к дате его выхода. Company of Heroes Console Edition станет доступна для покупки в 2023 году на актуальных игровых приставках последнего поколения Xbox Series X/S и PlayStation 5.