Паузе длительностью в 4 года поспособствовали COVID-19 и судебные разбирательства компании Blizzard Entertainment.

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Компания Blizzard Entertainment подтвердила свои намерения, направленные на возвращение Blizzcon - ежегодного фестиваля, посвященного её основным игровым франшизам: Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm и Overwatch. Последний раз полноценный BlizzCon состоялся в 2019 году, когда были анонсированы Diablo 4 и Overwatch 2, а также проведен финальный чемпионат мира по Starcraft 2. В 2021 году фестиваль также был проведен, правда с одним серьёзным ограничением в виде онлайн-режима, из-за чего, данное мероприятие оказалось гораздо менее масштабным по сравнению с предыдущими. Таким образом, после продолжительной паузы длительностью в 4 года, фестиваль вновь будет проводиться каждый год.

В начале этого года президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра в интервью Los Angeles Times сообщил, что команда разработчиков готовится к возвращению BlizzCon в 2023 году, наняв для этого нового руководителя отдела BlizzCon Эйприл МакКи. Однако каких-то конкретных подтверждений насчет возвращения фестиваля предоставлено не было. К счастью, ждать пришлось не особо долго, уже 21 декабря был опубликован официальный отчета компании по итогам года, в котором МакКи заявила о стопроцентной вероятности проведения Blizzcon, запланированного на следующий год.

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Две основные причины повлиявшие на столь продолжительное его отсутствие, следующие: пандемия COVID-19, оказавшая негативное влияние не только на Blizzard, но и на многие другие компании в далеких от игровой индустрии отраслях, а также плохая пресса и судебные иски, которые предоставили Blizzard немало проблем в то время. В попытке исправить сложившуюся ситуацию Майк Йбарра назначил Джессику Мартинес вице-президентом и руководителем отдела культуры. Насколько оправдан этот шаг сказать сложно, однако по заверениям Майка Йбарры плоды труда Blizzard можно будет увидеть уже в 2023 году.