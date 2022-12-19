Игрокам предстоит отправиться на Марс, а также узнать по какой причине Земля перестала быть пригодна для жизни.

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По мере приближения к вероятной дате релиза горячо ожидаемой игры Starfiled, разрабатываемой Bethesda Game Studios, появляется все больше подробной информации касательно ее игровых возможностей, особенностей и сюжетных действий. О последних недавно было рассказано в одном из видеороликов с участием Уилла Шена, ведущего дизайнера квестов одноименной игры, в котором он отвечал на вопросы, заданные ему участниками игрового интернет сообщества.

Сюжетные действия в Starfield будут разворачиваться в те времена, когда людям пришлось вынуждено покинуть свою родную планету Земля, сделав своим новым домом Марс. По каким причинам сложилось данное обстоятельство, подробно будет рассказано в самой игре. Также по всей видимости в Starfield игроки смогут посетить и исследовать нашу собственную Солнечную систему. Кроме того, Шен рассказал о возможности исследования марсианского города, в который переселилось человечество, а также о том, что по ходу игрового сюжета, игрокам станет известно, какие проблемы настигли человеческую цивилизацию и что случилось с нашей родной планетой.

"Игрокам предстоит отправиться в космос с миссией от Созвездия, чтобы раскрыть тайны артефактов. Вам придется столкнуться с вопросом "что случилось с Землей", а также отправится на Марс. Там располагается одно из ранних поселений, которое было создано человечеством сразу после того, как оно покинуло Землю. Это поселение называется Сидония. В нем присутствует целый город со своими проблемами и людьми, с которыми можно познакомиться", — сказал Шен.

При этом не совсем ясно, будет ли у игроков возможность спуститься на Землю с целью исследования заброшенной и, предположительно, разрушенной Земли. Как минимум в этом есть определенная логика, так как это позволит раскрыть тайну того, как наша родная планета стала необитаемой. Однако точно известно, что город на Марсе будет именно тем местом, для исследования которого, игрокам потребуется потратить немалое количество времени.

В том же видеоролике Шен упомянул о процедурной генерации, которая используется во время случайных встреч с неигровыми персонажами в Starfield. Каждому игроку Skyrim должно быть известно, что в этой игре, такие вот, случайные встречи, позволяют делать игровой мир куда более живым, и очевидно, что в Starfield такие встречи будут обладать значительно большими масштабами.

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Вероятная дата релиза Starfield по-прежнему датируется первой половиной 2023 года, то есть до ее выхода ждать осталось совсем недолго.