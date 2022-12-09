В дальнейшем поставки должны наладиться и в остальных регионах.

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С момента начала продаж консоли Sony PlayStation 5 прошло чуть более двух лет. На протяжении всего этого времени можно было наблюдать различного рода проблемы, связанные с ее поставками. Однако компании Sony, похоже, все же удалось решить некоторую часть из них, по крайней мере, в Японии и других странах Азии теперь не будет большой трудностью приобрести данную игровую приставку.

"Мы хотели бы сообщить всем, что нам удалось решить проблему долгосрочных поставок PlayStation 5 и теперь мы можем поставлять ее многим клиентам в Японии и Азии с конца этого года до 2023 года. Мы приносим извинения за любые неудобства. Однако я очень благодарен всем за понимание и сотрудничество", — заявил Джим Райан, президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment.

При этом основными причинами, вызвавшими подобные проблемы с доступностью PS5, оказались: ограничение поставок комплектующих из-за нехватки полупроводников, проблемы с самой доставкой, Covid-19, а также военные действия на территории Украины — все это так или иначе внесло свой вклад в их развитие.

Сама компании Sony, еще в мае давала прогнозы касательно сроков нынешнего дефицита запасов PS5, заявляя о скором решении сложившейся ситуации. По расчетам, возвращение к прежним темпам продаж, то есть, к уровню продаж, которым могла похвастаться PS4, следует ожидать не ранее 2024 года. Однако уже сейчас можно наблюдать первые признаки прогресса. В октябре, непосредственно перед выходом God of War Ragnarök, появилась информация о 400-процетном росте поставок PS5 на американском рынке по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, по состоянию на октябрь, в Великобритании Sony продала около 2 млн. единиц PS5 - этого оказалось достаточно для того, чтобы консоль заняла четвертое место в списке самых продаваемых консолей в Великобритании, сравнявшись с PS3. И это несмотря на повышение цены для британских покупателей на 30 фунтов стерлингов, введенное еще в августе.

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"Учитывая проблемы с запасами, однозначно повлиявшие на продажи PS5, можно с уверенностью сказать, что без них она бы легко обогнала показатели PS3, набрав свыше 2 млн. проданных единиц", — заявил тогда британский аналитик Дориан Блох. В данной ситуации ясно одно: значительно более высокая цена PS5 никак не помешала ее продажам, потребители оказались готовы заплатить на 105 фунтов стерлингов больше, по сравнению со средней стоимостью PS3. Таким образом PS5 сумела обеспечить самый высокий доход относительно любой консоли если брать во внимание объем продаж в количестве 2 млн. единиц.