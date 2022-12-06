Всему виной скандальный запуск игры в 2020 году, изменивший планы студии.

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В компании CD Projekt Red объяснили причину отсутствия мультиплеера в игре Cyberpunk 2077, который даже по прошествии продолжительного времени так и не был нее добавлен. Всему виной скандальный запуск игры в 2020 году, изменивший все планы студии. В результате тогдашних проблем проекта, требующих незамедлительного их устранения, в CD Projekt Red было принято решение отдать приоритет исправлению однопользовательского режима, что, безусловно, повлияло на дальнейшую судьбу так и не появившегося многопользовательского режима.

"Нам действительно нужно было пересмотреть приоритеты Cyberpunk. Основной приоритет игры был направлен на создание качественного игрового опыта, который смогут получить абсолютно все игроки. И как следствие, смена приоритетов означала, что некоторые другие наши проекты, будут вынуждено приостановлены. Если говорить о ситуации с Cyberpunk, тогда нашей целью была попытка параллельно осуществить множество задумок, и нам просто нужно было сосредоточиться и понять, что является наиболее важной частью игры." - Заявил Филипп Вебер, старший дизайнер и координатор квестов в Cyberpunk 2077, который сейчас исполняет обязанности нарративного директора предстоящей игры серии Ведьмак под кодовым названием Polaris.

Стоит отметить, что годом ранее, CD Projekt Red заявляла о "пересмотре" некоторых своих планов, которые были направлены на разработку и выпуск самостоятельной многопользовательской игры Cyberpunk. "Ранее мы предполагали, что нашим следующим трипл-эй проектом будет многопользовательская игра Cyberpunk. Однако мы решили пересмотреть этот план, так как нам пришлось учитывать наш новый, более систематический и гибкий подход", — сообщал Адам Кичиньски, президент и совместный генеральный директор, на проходящей тогда инвесторской презентации. Данный подход подразумевал использование специальной онлайн-технологии, разрабатываемой компанией, которая, при необходимости, без особых сложностей могла бы интегрироваться в процесс разработки будущих игр CD Projekt Red.

Слухи о возможном присутствии мультиплеера в Cyberpunk 2077 начали появляться еще на ранних этапах разработки игры. Незадолго до ее официального релиза, студия CD Projekt заявляла о внедрении многопользовательского режима в проект, непосредственно после его запуска. Тогда же начали появляться предположения о том, что данный режим будет во многом схож с GTA Online. Правда это или нет, по всей видимости, узнать уже не удастся.

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Зато есть подтверждение информации о готовящемся продолжении Cyberpunk 2077, в связи с чем, команда разработчиков из CD Projekt переезжает в новую студию, расположенную в Бостоне, Америка. Также в следующем году, в Cyberpunk 2077, ожидается глобальное сюжетное обновление под названием Phantom Liberty, в котором Киану Ривз вновь сыграет роль Джонни Сильверхэнда. Однако стоит учесть, что данное обновление не будет поддерживаться консолями предыдущего поколения PS4 и Xbox One поэтому всем желающим, кто хотел бы с ним ознакомится, придется обновиться на актуальные PS5 или Xbox Series X/S либо проходить его на ПК.