Речь идет о предстоящей Assassin's Creed Mirage, а также о будущих Assassin's Creed Red и Assassin's Creed Hexe.

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Недавно стало известно, что компания Ubisoft работает сразу над несколькими новыми проектами своей культовой серии Assassin's Creed. Каждая из игр находится на той или иной стадии разработки, среди которых: Assassin's Creed Mirage, готовящаяся к выходу в следующем году, игра с открытым миром в Японии Assassin's Creed Red, загадочная Assassin's Creed Hexe, чей сюжет потенциально может разворачиваться в Германии, мобильная игра Assassin's Creed Jade, многопользовательский проект Invictus и еще несколько других проектов. Самые ожидаемые из них, конечно же Assassin's Creed Mirage, Red и Hexe. О двух последних можно узнать поподробнее благодаря просочившимся в сеть слухам.

Начнем с Assassin's Creed Red. Уже точно известно, что ее сюжетные действия будут происходить в Японии, что подтверждает недавно вышедший тизер. Кроме того, по словам источника Insider Gaming, Assassin's Creed Red, вероятно, столкнулась с некоторыми проблемами в процессе ее разработки. Правда, по каким именно причинам, источник раскрывать не стал. Похожие сообщения, появившиеся в начале этого года, можно было наблюдать на сайте TheGamer. Ссылаются ли эти оба источника на одни и те же "проблемы в разработке" сказать сложно, но то что компания испытывает какие-либо трудности, в этом сомнений нет.

Если говорить о Assassin's creed Hexe, то она пожалуй, самая загадочная из всех, так как информации о ней достаточно мало. Однако благодаря трудам фанатов, быстро разобравших ее тизер, можно прийти к выводу, что она, скорее всего, имеет отношение к охоте на ведьм в Германии и Священной Римской империи. Стоит отметить, что предстоящая Assassin's Creed Hexe уже успела получить большое количество положительных отзывов от тех, кто так или иначе связан с ее разработкой. Возглавил эту часть франшизы Дерби МакДевитт — ведущий сценарист Assassin's Creed Valhalla.

Что касается предполагаемых дат релиза, то вероятнее всего, стоит ориентироваться на следующие даты: Assassin's Creed Red возможно будет выпущена в 2024 году, а Assassin's Creed Hexe в свою очередь может выйти в 2026 году. Естественно, не стоит забывать о возможных трудностях в разработке, с которыми уже столкнулась AC Red. По этой причине, все упомянутые выше даты можно считать лишь приблизительными и есть не малая вероятность того, что их разработка затянется по меньшей мере еще на год.

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Однако не будем забегать наперед. Стоит сказать, что разработка игр — процесс переменчивый и нельзя быть наверняка уверенным в том, что произойдет в будущем, тем более если речь идет о временном промежутке, большим чем несколько лет. Разработка Assassin's Creed Red вполне себе может быстро вернуться на круги своя, тем самым ускорив весьма плотный график компании. Саму компанию Ubisoft можно только лишь похвалить, за ее попытку предложить разнообразный контент для всех поклонников данной франшизы, ведь практически ежегодный выпуск игр — процесс утомительный и ресурсозатратный, который может и не оправдать себя. Однако будем надеяться на то, что компания все же сумеет справиться с назначенной работой, выпустив немалое количество качественных проектов.