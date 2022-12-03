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Компания Bethesda обратилась за помощью к Илону Маску в рамках разработки будущего Starfield
Команда разработчиков из компании Bethesda обратилась за советом к Илону Маску и его компании SpaceX, так как их деятельность имеет непосредственное отношение к космосу и все что с ним связано.
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Американская компания Bethesda Game Studios, известная большинству геймеров благодаря сериям атмосферных ролевых игр The Elder Scrolls и Fallout, уже в скором времени выпустит свой новый проект - Starfield, выход которого намечен на первую половину 2023 года. Геймплей предстоящей игры, как можно понять из ее названия, будет основываться на изучении космического пространства. Это означает, что компания все же приняла решение отойди от более привычных фэнтезийных или постапокалиптических игр, которые принесли ей всеобщую известность, в сторону чего-то нового. Стоит также отметить, что это первая совершенно новая игра от данной студии за последние четверть века.

Из недавнего интервью Говарда Тодда — директора и исполнительного продюсера компании Bethesda Game Studios стало известно, что в процессе разработки данной игры, команда сотрудников компании Bethesda встречалась со своими коллегами из другой не менее известной компании SpaceX, а также с самим миллиардером Илоном Маском с целью почерпнуть вдохновение, которое поможет в разработке будущего Starfield. В ходе встречи, он и его команда, побывали в различных производственных инфраструктурах SpaceX, где конструируются и создаются космические корабли. Если говорить о главном руководителе SpaceX, то сам Илон Маск не раз упоминал о своей любви к видеоиграм, поэтому не будет слишком удивительным тот факт, что он выразил готовность встретиться с Bethesda в рамках подготовки к выпуску предстоящей космической ролевой игры. Ввиду того, что Starfield основан на научной фантастике и так или иначе связан с космосом, кажется, вполне логичным, что команда обратилась за советом, и не к кому-нибудь, а к людям, имеющим непосредственное отношение к нему.

Стоит отметить, что изначально игра должна была выйти 11 ноября 2022 года, однако в мае текущего года выпуск игры был перенесён на первую половину 2023 года. Можно предположить, что данное обстоятельство лишь увеличило интерес к ней со стороны множества игроков. Многие фанаты с нетерпением ждут от Bethesda выхода этой долгожданной космической ролевой игры. Учитывая, что Bethesda прославилась в первую очередь благодаря своей серии The Elder Scrolls, многие игроки, по всей видимости, предполагают, что предстоящая научно-фантастическая игра предложит нечто подобное, только с сеттингом глубокого космоса. Однако Мэтт Бути — глава Xbox Game Studios утверждает, что Starfield будет не просто переделкой Skyrim и предложит нечто большее, что безусловно должно порадовать фанатов.

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Если верить слухам, в Starfield будет более 1 000 доступных для исследования планет и если они окажутся верны, то вероятнее всего, эта игра станет самым большим проектом студии на сегодняшний день. К сожалению, пока что нет никакой официальной информации, касательно ее даты релиза. Однако по предположениям ждать осталось недолго и уже в начале следующего года, любой желающий сможет окунуться в атмосферу безграничного космического пространства.

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#bethesda game studios #spacex #bethesda #starfield
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