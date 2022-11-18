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Шотландская компания AWS Ocean Energy создала успешный прототип генератора энергии волн
Волновая энергия не зависит от света или от силы ветра и способна обеспечивать надежным электроснабжением.
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С каждым годом человечество потребляет все большее количество электроэнергии. Показатель мирового потребления энергии, который включает в себя общее количество потребляемой человеческой цивилизацией и извлекаемой из всех существующих ресурсов энергии, неуклонно растет вверх. Данная тенденция в первую очередь связана с процессом индустриализации — процессом, который характеризуется увеличением доли промышленного производства в мировой экономике. Этот процесс прочно связан с развитием новых технологий, особенно в таких отраслях, как энергетика и металлургия.

Естественно, это не могло положительно отразится на состоянии экологии, так как для удовлетворения энергетических потребностей человечества необходимо использовать все большее количество ископаемых ресурсов. По подсчетам специалистов, при сохранении текущего роста их добычи, запасы полезных ископаемых на нашей планете исчезнут на протяжении ближайших 50 лет.

Для решения сложившейся проблемы на помощь приходит так называемая зеленая энергетика. Зеленая, или как ее еще называют, возобновляемая энергетика — это совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии, за счет которых минимизируется негативное влияние на окружающую среду. На протяжении последних десятилетий, ее развитие стало особенно заметным, ввиду своей выгодности и неисчерпаемости. Сейчас человечество использует многие перспективные, и что не маловажно, экологические виды энергии, такие как: энергия солнца, ветра, приливных сил и множество других.

Одну из них, а конкретно энергию волн, люди пытаются обуздать достаточно давно. Первые упоминания о ней датируются далеким 1799 годом. Однако вопрос коммерциализации долгое время оставался нерешенным, так как сконструированные в разные временные промежутки устройства не обладали достаточной устойчивостью к строгим погодным условиям, требовали больших капиталовложений или попросту не генерировали необходимое количество энергии. По этой причине, многие проекты не отличались какой-то особенной жизнеспособностью.

Тем не менее шотландская компания AWS Ocean Energy все же сумела справиться с этой непростой задачей. Стартап создал прототип генератора энергии волн Archimedes Waveswing, показавший на 20% лучшие результаты по сравнению с расчетными величинами. Генератор проходил океанические испытания в Европейском центре морской энергии (EMEC, Оркнейские острова, Шотландия) на протяжении последних шести месяцев.

Archimedes Waveswing представляет собой гигантский буй массой в 50 тонн, который зафиксирован якорем на дне океана на достаточном расстоянии от его поверхности. Принцип его работы заключается в способности реагировать на изменение давления воды, вызванное восходящими потоками, превращая их в электричество с помощью генератора с прямым приводом.

По сообщениям самой компании, во время своих испытаний в EMEC преобразователь энергии волн в период так называемых «умеренных погодных условий», улавливал среднюю мощность свыше 10 кВт, а пиковые ее значения достигали 80 кВт по сравнению с начальной номинальной мощностью 16 кВт. Испытания также показали, что он способен выдерживать штормовой ветер силой до 10 баллов по шкале Бофорта и может быть полностью развернут в рабочее состояние за 12 часов.

По словам генерального директора Саймона Грея, генератор Archimedes Waveswing найдет свое применение в сфере подводной нефтепромышленности, а также в океанографическом мониторинге. Подводная электростанция может состоять из нескольких блоков мощностью от 15 до 500 кВт, выдавая максимальную суммарную мощность на уровне 10 МВт.

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На данный момент компания уже начала вести переговоры насчет коммерциализации своего проекта. Стоит отметить, что волновая энергия не зависит от света или от силы ветра, в отличие от двух других наиболее распространенных и экологически чистых видов энергии. Она таит в себе огромный потенциал и способна обеспечивать надежным электроснабжением, что безусловно будет способствовать дальнейшему снижению стоимости и как следствие увеличению доступности возобновляемых источников энергии.


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#волновая энергетика #archimedes waveswing #aws ocean energy #emec
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