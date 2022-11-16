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Компания Huawei получила награду за инновации в сфере сетевого доступа
Речь идет об ее новом решении Fiber to the Room, которое откроет новые цифровые возможности для каждого домохозяйства и предприятия.
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На недавно прошедшей, 24-й по счету церемонии награждения премией World Communication Awards (WCA, Лондон, Великобритания), которая ежегодно проводится международной телекоммуникационной медиакомпанией Total Telecom, китайская компания Huawei удостоилась награды Access Innovation Award за свое инновационное решение в сфере сетевого доступа - Fiber to the Room (FTTR).

Данное решение основано на полностью оптической сетевой архитектуре типа «точка-многоточка» (P2MP) - особом типе соединения, характеризующимся подключением вида «один-ко-многим» и предоставляющим набор соединений от одного абонента с множеством других. Huawei FTTR обладает поддержкой новейшего стандарта беспроводных локальных компьютерных сетей Wi-Fi 6 и предлагает сверхширокое покрытие, количеством до 17 точек. Поддержка Wi-Fi 6 также подразумевает возможность выдачи гигабитной скорости передачи данных и бесшовного роуминга Wi-Fi, который необходим для быстрого переключения между точками доступа во время перемещения пользователя внутри единой зоны покрытия, причем потери передаваемых данных в момент переключения с точки на точку — минимальны. Благодаря поддержке одновременного доступа к 128 смарт-терминалам, новое решение может успешно применятся во время проектирования умных домов, создавая таким образом для них полностью оптическую базу. Возможность развертывания сразу 32 точек доступа Wi-Fi 6 безусловно будет полезным в условиях малого и среднего бизнеса, так как она позволяет создавать глобальные высокоскоростные сети. Среди прочего, можно выделить поддержку 300 одновременных подключений и оптических PoF-кабелей, что в ближайшем будущем позволит проложить дорогу к цифровой трансформации предприятий. Не обошлось и без соответствующего программного обеспечения. Для наглядной визуализации топологии, автоматического управления сетью и быстрой оптимизации в домашних условиях и сценариях для малого и среднего бизнеса, Huawei FTTR использует встроенную интеллектуальную платформу по эксплуатации и техническому обслуживанию iMaster NCE, а также некоторые пользовательские приложения.

Благодаря удачному сочетанию вышеперечисленных характеристик, данное решение одинаково хорошо подходит как для домашнего использования, так и для различных форм предпринимательств. Неудивительно, что многие операторы из Поднебесной начали активно выпускать собственные коммерческие пакеты, которые основываются на этом решении. Количество домохозяйств, использующие данные услуги, активно растет и уже исчисляется миллионами. Стоит отметить, что FTTR пользуется спросом не только в родном для компании Китае. Более 20 операторов за его пределами, также ввели FTTR в коммерческую эксплуатацию. Из этого следует логический вывод, что новое решение вполне успешно признается как международными провайдерами, так и пользователями широкополосного доступа.

Помимо того, что данное решение позволит любому из пользователей получить доступ к премиальным и стабильным гигабитным сетям Wi-Fi, оно также приносит немалую пользу для операторов, предоставляющих услуги для каждого из них. Достигается это путем так называемого увеличения среднего дохода от абонента (ARPU) -  показателя, используемого телекоммуникационными компаниями, который характеризует успешность бизнеса какой-либо отдельно взятой компании.

Кроме того, некоторые китайские операторы из ряда крупных городов (Шаньдун, Цзянсу, Пекин и Шанхай) уже успели получить награды на местном конкурсе инноваций в области оптических гигабитных сетей Guanghua Cup. Один из них, а конкретно China Unicom, получил награду «Ведущий оператор для подключенного умного дома» на Международном форуме мобильного широкополосного доступа-2022 (BBWF) за инновационное оптическое широкополосное решение и сервисы на базе Huawei FTTR.

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Компания Huawei намерена не останавливаться на достигнутом и планирует дальнейшее увеличение инвестирования в области изучения и разработки новых технологий. Сама же технология FTTR, уже в обозримом будущем будет пополняться новыми возможностями и всячески совершенствоваться, помогая операторам строить премиальные широкополосные сети для жилых домов, а также малых и средних предприятий.

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