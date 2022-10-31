Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Breadly За пост начислено вознаграждение
По итогам третьего квартала рынок смартфонов сократился на 12%
Это минимальный показатель для всех третьих кварталов начиная с 2014 года.
рекомендации
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
3090 ASUS Gaming дешевле дешевой цены
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

реклама

На мировом рынке мобильных устройств наблюдается некоторый спад спроса. По расчетам аналитиков Counterpoint Research, третий квартал текущего года характеризуется сокращением рынка на 12% в годовом исчислении, а общее количество поставленных устройств равняется 301 млн.

Следует отметить, что это наименьший показатель для всех третьих кварталов начиная с 2014 года. Тогда компании сумели поставить 330 млн. смартфонов.

По сведениям аналитиков, основной причиной падения поставок является политическое напряжение, из-за чего сложились определенные экономические трудности, а конкретно инфляция, ослабление национальных валют и ожидание рецессии. Положительная статистика коснулась только компании Apple, у которой наблюдается 2% увеличение поставок. Четверо других крупнейших производителей несут потери в виде сокращения поставок: Samsung на — 8%, Xiaomi — на 9%, Oppo и Vivo — на 23%.

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i9 12900 дешевеет в Ситилинке
3060 Gigabyte за 30 с началом
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

При этом по отношению ко второму кварталу 2022 года количество поставок все же увеличилось на 6,5 млн единиц. Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейший рост в четвертом квартале, который обусловлен предстоящими праздниками и недавним релизом нового iPhone 14.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #apple #xiaomi #oppo #vivo #counterpoint research
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сравнение основных камер Pixel 7 Pro и iPhone 14 Pro
Apple отказывается от выпуска любых новых моделей Mac до конца 2022 года
Apple признает, что полностью исправляет недостатки безопасности только для последних версий ОС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD убрала с официального сайта русский раздел
255
Тихо скидками шурша дешевеют неспеша – магазины РФ предлагают видеокарты NVIDIA по выгодным ценам
52
AMD признала поражение от Intel в текущем поколении и уже начала снижать цены на серию Ryzen 7000
85
В беспилотнике, сделанном в Иране, обнаружили украинский модуль
8
В прогаре 12-пинового разъема питания RTX 4090 виноваты сами пользователи
39
Китайцы скупили российскую медь на Лондонской бирже металлов
10
Видеокарты после майнинга на развес - вьетнамский блогер показал избыток карт на рынке
12
Google выпускает срочное исправление нулевого дня для миллиардов пользователей Chrome
+
ЕС обеспокоен резко выросшим экспортом стиральных машин и холодильников в страны ЕАЭС
16
Для слива запасов Ryzen 7000 иностранные магазины устраивают скидки и даже раздают комплекты DDR5
34
Генри Кавилл планирует собрать ПК на Ryzen 9 7950Х, но сомневается в видеокарте GeForce RTX 4090
8
Директор Binance сообщил об интеграции цифрового тенге с сетью Binance Smart Chain
1
На NVIDIA GeForce RTX 4090 запустили игру Genshin Impact в разрешении 13K
5
В западных магазинах уже открылся предзаказ на RTX 4080 16 ГБ — цены на любителя
21
NVIDIA просит не обновлять драйвер видеокарт до версии 526.47 из-за проблем в играх
40
Геймеры начали отказываться от покупки RTX 4090 из-за их выгорания, и к ним присоединился Супермен
11
AMD пошла по стопам NVIDIA – Radeon RX 7900 XTX получит 24 Гб GDDR6, 384 бит, 400 Вт и 75 TFLOPs
16
На Aliexpress пропала возможность сортировки товаров по цене
18
В Украине создали боевой дрон Shark, обладающий повышенными помехоусточивыми свойствами
13
США размещают свои модернизированные термоядерные бомбы B61-12 в Европе
21

Популярные статьи

Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
128
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
54
Цена GeForce RTX 3060 упала ниже рекомендованной — собираем ПК для новых игр в 60+ FPS
26
Как консоли PlayStation и Xbox вредят развитию игровой индустрии
68
Как я хотел сделать обычный микрофон, но получился микрофон танкиста
30

Сейчас обсуждают

Shutle
06:28
ГРАМОТЕ́Й с одной М и вместо А идет О, неуч.
На Украине "сбивают" пролетающие ракеты и беспилотники при помощи смартфонов
Добрый Фей
06:26
Это же каким надо быть упоротым пользователем, чтобы выкинуть идущий в комплекте с видеокартой переходник и использовать дешевый китайский😂😂😂 Или таким же упоротым писакой чтоб такое понаписать.
В прогаре 12-пинового разъема питания RTX 4090 виноваты сами пользователи
Shutle
06:24
Жадность, желание быстрее собрать бабло сыграло злую шутку.
Пользователи перестали покупать RTX 4090 на фоне массовых проблем с плавлением кабелей карты
Shutle
06:19
Уже расставляет и весьма неплохо.
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
Shutle
06:18
Мелкий хрюкающий клоун там сидит.
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
Андрей Бердышев
06:16
Ну мне например в кайф на английском проходить, словарный запас расширяю :)
AMD убрала с официального сайта русский раздел
Giant_calmar
06:13
Через запятую перечисляется, кого играл Кавилл. Так что просто перечитай предложение и посмотри фильмографию данного компьютерного сборщика.
NIU представила электровелосипед BQi-C3 с аккумулятором на 920 Втч и цветным дисплеем
Мимо
06:11
Надо изначально брать мамку с ВРМ, не требующего специального охлаждения.
MSI B660M Mortar Max отлично разгоняет ОЗУ и процессоры без индекса K
Иван Кузнецов
06:07
Выдуманные правила грамматики, как и выдуманную историю, оставьте себе для личного употребления - не нужно навязывать всем ваше невежество)).
На Украине "сбивают" пролетающие ракеты и беспилотники при помощи смартфонов
Мимо
06:00
"Видосы с пленными чмобиками"? Это те, где один и тот же салоед то в роли лётчика, то мотострелка, то танкиста?
ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем