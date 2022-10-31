Это минимальный показатель для всех третьих кварталов начиная с 2014 года.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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На мировом рынке мобильных устройств наблюдается некоторый спад спроса. По расчетам аналитиков Counterpoint Research, третий квартал текущего года характеризуется сокращением рынка на 12% в годовом исчислении, а общее количество поставленных устройств равняется 301 млн.

Следует отметить, что это наименьший показатель для всех третьих кварталов начиная с 2014 года. Тогда компании сумели поставить 330 млн. смартфонов.

По сведениям аналитиков, основной причиной падения поставок является политическое напряжение, из-за чего сложились определенные экономические трудности, а конкретно инфляция, ослабление национальных валют и ожидание рецессии. Положительная статистика коснулась только компании Apple, у которой наблюдается 2% увеличение поставок. Четверо других крупнейших производителей несут потери в виде сокращения поставок: Samsung на — 8%, Xiaomi — на 9%, Oppo и Vivo — на 23%.

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При этом по отношению ко второму кварталу 2022 года количество поставок все же увеличилось на 6,5 млн единиц. Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейший рост в четвертом квартале, который обусловлен предстоящими праздниками и недавним релизом нового iPhone 14.