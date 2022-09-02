Устройство прошло все требуемые спецификации.

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На недавно прошедшей презентации компании Xiaomi, которая проходила в июле, были представлены новые флагманские смартфоны Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Ultra. Вместе с ними компания представила и новые смарт-часы Xiaomi Mi Band 7 Pro.

По прошествии двух месяцев, новинке удалось прочно закрепится на китайском рынке, поэтому ее выход на международный рынок оставался лишь вопросом времени. И вот на днях в интернет просочилась информация о том, что данное устройство прошло все требуемые спецификации и готова к дебюту на европейском рынке.

Новая модель оснащена дисплеем диагональю 1,64 дюйма, который поддерживает технологию Always On Display. Соотношение экрана к корпусу составляет 70%. Смарт-часы могут предложить 117 различных спортивных режимов, способны измерять частоту сердечных сокращений и определять уровень кислорода в крови. Кроме того, устройство имеет встроенный голосовой помощник XiaoAi, NFC - для бесконтактной оплаты, GPS-модуль для отслеживания пути перемещения, измерения скорости движения, высоты и обладает водонепроницаемостью на уровне 5 АТМ/ 50 метров. С автономностью тоже все в порядке, от одного заряда часы проработают 12 дней.

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Xiaomi Mi Band 7 Pro ожидаются в продаже уже в ближайшем будущем.