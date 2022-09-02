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Leica представила проекторы, оснащенные собственной ОС и встроенными ТВ-тюнерами
Продажи должны стартовать во втором квартале 2023 года. Официальная стоимость устройств на данный момент неизвестна.
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Немецкая компания Leica, производящая аналоговые и цифровые камеры, объективы, дальномеры и прочие оптические приборы, в скором времени пополнит свою продукцию новыми короткофокусными лазерными проекторами Cine 1.

Новые модели Leica Cine 1-100 и Cine 1-80, проектируют изображение размером в 100 и 80 дюймов соответственно. Они совмещают небольшие размеры и современный дизайн. Перфорированный корпус выполнен из алюминия и оснащен пылезащитной крышкой. Благодаря этим конструктивным особенностям, данные проекторы неплохо подойдут для работы в тесных помещениях. Стоит отметить, что это первые модели компании, имеющие свою собственную ОС Vidaa TV 6 и встроенный ТВ-тюнер.

В проекторах реализована технология DLP, которая обеспечивает контрастное и стабильное изображение, а также используются тройные лазерные источники RGB света на базе оптики Leica. Поддерживается вывод картинки с 4k разрешением. Показатель номинальной яркости составляет 2500 люмен для модели Cine 1-100 и 2100 люмен для Cine 1-80. Проекторы имеют следующий набор разъемов: два HDMI 2.1, один HDMI 2.0, также присутствуют разъемы Ethernet, USB-A 2.0 и USB-A 3.0. С помощью встроенных динамиков, суммарной мощностью 20 Ватт, устройства способны самостоятельно воспроизводить звук, а поддержка технологии Dolby Atmos, позволяет улучшить качество звука, придавая ему объем и большую насыщенность. Беспроводное соединение осуществляется с применением технологий Bluetooth и Wi-Fi.

По заявлению компании, данные проекторы окажутся экономнее многих OLED-телевизоров. Модель Cine 1-100 имеет среднее потребление в районе 320 Ватт, в то время как Cine 1-80 потребляет около 185 Ватт.

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Продажи устройств запланированы на второй квартал 2023 года. Официальной информации насчет стоимости будущих моделей пока нет.

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#leica #dolby atmos #cine 1-100 #cine 1-80 #dlp #vidaa tv 6
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