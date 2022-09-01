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Представлен смартфон Nokia C31 с 6,75-дюймовым экраном и аккумулятором емкостью 5050 мА·ч
Базовую версию Nokia C31 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти можно приобрести по цене в 240 долларов.
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Финская компания HMD Global, производящая устройства под брендом Nokia, выпустила новый смартфон Nokia C31.

Данная модель получила IPS-дисплей с диагональю 6,75 дюймов и сравнительно небольшое разрешение экрана 1600x720 пикселей.

Устройство построено на базе мобильного восьмиядерного процессора SoC Unisoc 9863A1, обладающим ядрами ARM Cortex-A55, из которых одна половина работает на частоте 1,6 ГГц, а другая на частоте 1,2 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель PowerVR GE8322. Объем оперативной и встроенной памяти зависит от варианта исполнения, которых всего три: 3/32, 4/64 и 4/128 ГБ. Предусмотрен слот для установки карт памяти типа microSD с максимальным объемом в 256 ГБ. Работает смартфон под управлением ОС Android 12.

Устройство обладает тройной камерой, состоящей из основной 13-Мп камеры, 2-Мп макро-камеры и 2-Мп сенсора глубины. Фронтальная камера, выполненная в форме капли, имеет разрешение 5 Мп.

Смартфон оснащен встроенным аккумулятором емкостью 5050 мА·ч и поддерживает 10-ваттную быструю зарядку. Зарядка осуществляется с помощью разъема micro-USB. Присутствует пыле- и влагозащита стандарта IP52, 3,5-мм разъем для подключения наушников и датчик отпечатков пальцев, который располагается на обратной стороне смартфона. Устройство обладает следующими габаритами: 169,2х78х8,6 мм, при массе в 200 грамм.

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Базовая версия Nokia C31 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти продается по цене в 240 долларов.

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#ips #android 12 #hdm global #arm cortex-a55 #ip52 #nokia c31 #powervr ge8322 #unisoc 9863a1
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