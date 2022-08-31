JBL Tour Pro 2 доступны для покупки только в США и Европе. Наушники продаются по цене в 249 долларов.

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Американская компания JBL, известная своими акустическими устройствами, представила новые беспроводные наушники Tour Pro 2. Главной особенностью данной модели является сенсорный дисплей, встроенный в кейс для зарядки. Ранее подобного исполнения никто еще не делал.

С помощью данного дисплея можно выполнять множество различных действий: настраивать звучание музыки с помощью эквалайзера, выбирать нужную песню, менять громкость и т.д. Кроме того, имеется возможность делать вполне обыденные вещи, вроде ответа на сообщения в социальных сетях, принятия звонков или просмотра времени. Это весьма удобно. К примеру, можно не брать с собой смартфон туда, где это может принести неудобства, например на тренировку в спортзале. Достаточно оставить свое устройство в раздевалке и взять только наушники, оставаясь при этом всегда на связи.

Устройство имеет 10-миллиметровые динамики и шесть микрофонов, по три на каждое ухо. Также присутствует поддержка умной системы активного шумоподавления, чья функция заключается в анализе окружающего шума и в дальнейшей настройке громкости, для лучшей слышимости музыки. Для того чтобы слышать все происходящее вокруг, наушники оснащены режимом прозрачности.

По заявлению компании, полностью заряженные наушники могут проработать 10 часов подряд. Комплектный кейс способен продлить автономность гарнитуры до 40 часов.

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Модель представлена в двух цветовых исполнениях, в черном и оттенке шампанского. Приобрести новинку возможно только в США и Европе. Ее стоимость составляет 249 долларов.