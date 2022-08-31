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Google Pixel Watch будут стоить около 399 долларов
Презентация новинки запланирована на начало октября.
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Осень всегда насыщенна различными презентациями и анонсами. Так сложилось, что большинство компаний показывают свои новинки именно в эту пору года. Этот год не исключение. Ожидаются презентации новых смартфонов Apple Iphone 14 и Google Pixel 7, а также смарт-часов Google Pixel Watch, информация о которых недавно просочилась в сеть.

Портал 9to5Google поделился некоторыми подробностями, касающихся будущей новинки. В США стоимость данной модели будет составлять 399 долларов. Для сравнения младшая версия Apple Watch Series 7 с отсутствующим модулем сотовой связи стоит столько же, а при его наличии цена увеличивается до 499 долларов. Базовая версия Samsung Galaxy Watch 5 стоит 279 долларов, в то время как Pro-версию можно купить за 449 долларов. Из этого можно сделать вывод, что новая модель от Google будет вполне конкурентноспособной, по крайней мере в плане ценовой политики.

Вероятнее всего, новинка будет обладать процессором Samsung Exynos 9110. Объем оперативной памяти будет составлять 1,5 ГБ, а объем постоянной памяти - 32 ГБ. Ожидается водонепроницаемость на уровне 50 метров или 5 АТМ, что позволит использовать часы в дождливую погоду. Новинка будет оснащена аккумулятором емкостью 300 мА·ч, модулями GPS, NFC и различными медицинскими датчиками.

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Презентация Google Pixel Watch запланирована на начало октября.

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#samsung #google #смарт-часы #nfc #gps #pixel watch #9to5google #exynos 9110
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Муж_ЗАГЛOTA
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при этом уже тупо списывают и в расход всеми способами -> ибо уже нужно С-500 ставить :D
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Муж_ЗАГЛOTA
16:29
хватит верить в сказки))) пиндосы говорят: что это мега огромное навозное недоразумение становиться малозаметной целью на радарах ПИНДОСИИ :D Вот именно, что на радарах пиндосии, а мудаки, как в глух...
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
ptlrkptt
16:29
само ты ципсошное, я даже слов таких не знаю рептилоидских
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
Ddosovich
16:28
они ещё и успевают барыжить вооружением поставленным, сейчас по всему миру расползётся натовское оружие) а Зе будет потом сидеть где-нибудь в аргентине с миллиардами
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
aggile
16:28
ты и книги походу не читаешь, инвалид ципсошный
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ptlrkptt
16:28
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aggile
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Это ничем не подкрепленные слова. Факты где ?
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il-nul il-nul
16:27
Нужно признать, предыдущая серия чипсетов наверное была самой всратой: - мало число линий даже на B-чипсетах ( даже если будет стоять 1 слот M2 и занят, то половину SATA портов превращаются в ничто)....
Появился предполагаемый список материнских плат ASUS на базе чипсета AMD B650/E
ptlrkptt
16:27
вы можете не верить но они прилетят 😃
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
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