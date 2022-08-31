Презентация новинки запланирована на начало октября.

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Осень всегда насыщенна различными презентациями и анонсами. Так сложилось, что большинство компаний показывают свои новинки именно в эту пору года. Этот год не исключение. Ожидаются презентации новых смартфонов Apple Iphone 14 и Google Pixel 7, а также смарт-часов Google Pixel Watch, информация о которых недавно просочилась в сеть.

Портал 9to5Google поделился некоторыми подробностями, касающихся будущей новинки. В США стоимость данной модели будет составлять 399 долларов. Для сравнения младшая версия Apple Watch Series 7 с отсутствующим модулем сотовой связи стоит столько же, а при его наличии цена увеличивается до 499 долларов. Базовая версия Samsung Galaxy Watch 5 стоит 279 долларов, в то время как Pro-версию можно купить за 449 долларов. Из этого можно сделать вывод, что новая модель от Google будет вполне конкурентноспособной, по крайней мере в плане ценовой политики.

Вероятнее всего, новинка будет обладать процессором Samsung Exynos 9110. Объем оперативной памяти будет составлять 1,5 ГБ, а объем постоянной памяти - 32 ГБ. Ожидается водонепроницаемость на уровне 50 метров или 5 АТМ, что позволит использовать часы в дождливую погоду. Новинка будет оснащена аккумулятором емкостью 300 мА·ч, модулями GPS, NFC и различными медицинскими датчиками.

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Презентация Google Pixel Watch запланирована на начало октября.