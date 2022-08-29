Более подробную информацию можно будет узнать уже 1 сентября.

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Сейчас большинство смартфонов представляют собой достаточно крупные устройства, называемые в народе «лопатами». Компании из года в год увеличивают диагонали дисплеев, расширяя таким образом полезную рабочую площадь экрана, а заодно и емкость аккумуляторов. Однако далеко не всех устраивает такая тенденция. Многие пользователи до сих пор отдают предпочтение более компактным устройствам, которые легко помещаются в карман и ими удобно пользоваться одной рукой.

Одно из таких устройств в скором времени анонсирует компания Sony. Уже 1 сентября компанией будут анонсированы различные новинки, в том числе и компактный флагманский смартфон Xperia 5 IV.

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По прогнозам инсайдеров, данная модель будет оснащена дисплеем с диагональю 6,04 дюймов и процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Как и полагается флагманскому смартфону он будет обладать поддержкой быстрой зарядки и продвинутыми фотовозможностями. Новинка будет отличаться минималистичным дизайном и небольшими размерами, как раз теми особенностями которых так нехватает на современном рынке.