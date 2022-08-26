Стоимость и дата выхода новинки пока что неизвестны.

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде

3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде

3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке

3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке

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Компания LG представила свою первую модель монитора с изогнутым дисплеем LG 45GR95QE, которая относится к игровой линейке UltraGear.

Монитор оснащен изогнутым дисплеем с диагональю 45 дюймов и разрешением экрана 3440x1440. Он выполнен по специальной технологии OLED с применением органических светодиодов, которые обеспечивают яркое и контрастное изображение, а также поддерживает высокую частоту обновления экрана 240 Гц. Соотношение сторон у данной модели составляет 21:9, а показатель радиуса кривизны равняется 800R. Новинка обладает малым временем отклика равным 0,1 мс. Кроме того, присутствует поддержка современной технологии расширения динамического диапазона HDR10 и функций Picture-by-Picture (PBP) и Picture-in-Picture (PIP). Монитор оснащается двумя интерфейсами HDMI 2.1, разъёмом DisplayPort 1.4 и концентратором USB 3.0.

Наличие антибликового покрытия с низким коэффициентом отражения позволяет создать эффект полного погружения в происходящее на мониторе, будь то просмотр фильма или игровая сессия в компьютерной игре.

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На данный момент нет никакой информации по поводу цены и даты выхода будущей модели.