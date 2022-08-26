Данная модель отлично подходит для активного отдыха и занятий спортом.

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Германская компания Porsche Design занимающаяся производством и выпуском различной электроники и аксессуаров класса люкс, представила новую, более доступную модель беспроводных наушников PDT40.

В сравнении со своей старшей моделью PDT60, основным материалом которой является металл, данные наушники оснащаются корпусом и кейсом выполненным из пластика. Присутствует поддержка пыле- и влагозащиты стандарта IP55, которая надежно защищает наушники от прямого попадания воды, не позволяя ей проникнуть внутрь. Среди остальных функций можно отметить наличие активного шумоподавления и поддержки беспроводной зарядки Qi.

В первую очередь данная модель предназначена для активного отдыха и занятий спортом. Для того чтобы не потерять кейс во время пробежки, необходимо использовать комплектный ремешок, надевающийся на запястье. Также комплект устройства оснащен сменными амбушюрами и кабелем Type-C.

Наушники обладают достаточно неплохой автономностью. Время работы от одной полной зарядки составляет 6 часов. Благодаря использованию комплектного кейса, время работы наушников можно увеличить до 21 часа.

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Porsche Design PDT40 доступны для покупки в Германии, США и Европе. Стоимость новой модели составляет 210 долларов.