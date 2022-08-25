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Китайская компания Xiaomi выпустила новую модель умной розетки MIJIA Smart Socket 3.
Данное устройство предназначено для дистанционного управления электроэнергией, включая и выключая ее подачу к определенным девайсам. Чтобы контролировать этот процесс, используется программа MIJIA, позволяющая узнать уровень потребления розетки в реальный момент времени.
Кроме того, данный девайс позволяет контролировать освещение, электрообогреватели, водяные насосы и многие другие устройства, попутно способствуя оптимизации их энергоэффективности и работы. Также управление самой розеткой возможно с применением смарт-динамиков используя голосовые команды Xiao AI.
Среди остальных полезных возможностей MIJIA Smart Socket 3, можно выделить увеличение срока службы коммутаторов, обеспечение дополнительного уровня защиты от скачков напряжения, при нарушениях в работе электросети, устройства подключенные через розетку будут способны функционировать и дальше.
По заявлению самой компании, новинка обладает на 50% улучшенной точностью и энергоэффективностью. Модель оснащена некоторыми защитными функциями, а также поддержкой Wi-Fi 2.4G. При этом она обладает низким показателем энергопотребления до 10 А, из-за чего ее нельзя подключать к устройствам на 16 А, к которым можно отнести бойлеры, холодильники и т.п.
Цена смарт-розетки на китайском рынке составляет 59 юаней или 9 долларов.