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Выпущена умная розетка Xiaomi MIJIA Smart Socket 3 с дистанционным управлением подачи электроэнергии
По заявлению компании, новинка обладает на 50% улучшенной точностью и энергоэффективностью.
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Китайская компания Xiaomi выпустила новую модель умной розетки MIJIA Smart Socket 3.

Данное устройство предназначено для дистанционного управления электроэнергией, включая и выключая ее подачу к определенным девайсам. Чтобы контролировать этот процесс, используется программа MIJIA, позволяющая узнать уровень потребления розетки в реальный момент времени.

Кроме того, данный девайс позволяет контролировать освещение, электрообогреватели, водяные насосы и многие другие устройства, попутно способствуя оптимизации их энергоэффективности и работы. Также управление самой розеткой возможно с применением смарт-динамиков используя голосовые команды Xiao AI.

Среди остальных полезных возможностей MIJIA Smart Socket 3, можно выделить увеличение срока службы коммутаторов, обеспечение дополнительного уровня защиты от скачков напряжения, при нарушениях в работе электросети, устройства подключенные через розетку будут способны функционировать и дальше.

По заявлению самой компании, новинка обладает на 50% улучшенной точностью и энергоэффективностью. Модель оснащена некоторыми защитными функциями, а также поддержкой Wi-Fi 2.4G. При этом она обладает низким показателем энергопотребления до 10 А, из-за чего ее нельзя подключать к устройствам на 16 А, к которым можно отнести бойлеры, холодильники и т.п.

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Цена смарт-розетки на китайском рынке составляет 59 юаней или 9 долларов.

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#xiaomi #умная розетка #mijia #xiao ai #mijia smart socket 3 #wi-fi 2.4g
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