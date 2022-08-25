Цена данной модели составляет 599 юаней или 87 долларов.

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде

3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде

3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке

3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке

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Недавно, в июле компанией HMD Global был представлен кнопочный телефон Nokia 5710 XpressAudio.

Главной особенностью данной модели является наличие встроенных наушников TWS, размещенных в специальной панели с обратной стороны телефона. Устройство производится в двух вариантах раскраски с сочетанием красно-белого и красно-черного цветов.

Телефон имеет цветной дисплей с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 240x320 пикселей. Имеется стандартная для кнопочных телефонов физическая клавиатура и кнопки для управления музыкой. Также присутствует поддержка двух SIM-карт. Телефон обладает снимаемой задней крышкой, под ней располагается съемная батарея емкостью 1450 мА·ч и слот для установки карт microSD максимальный объем которых равен 32 Гб. Фотовозможности устройства представлены камерой с разрешением 640x480 пикселей. Помимо наушников, телефон также обладает встроенным FM-радио, что является достаточно удачной комбинацией, позволяющей иметь радиоприемник, наушники и телефон одновременно.

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В Китае уже начались официальные продажи. Цена данной модели составляет 599 юаней или 87 долларов.