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На недавно прошедшей выставке бытовой электроники IFA 2022, компанией LG была презентована новая модель очистителя воздуха с достаточно длинным названием PuriCare Objet Collection Aero Furniture.
Серия Aero уникальна своим удачным объединением различных бытовых приборов и мебели. В этот раз серия пополнилась прибором представляющим собой столик небольшого размера и одновременно очиститель воздуха.
Данный прибор может стать как отличным декором, так и использоваться непосредственно для хранения различных предметов. Встроенные индикаторы, размещенные на краю столика позволяют определять насколько качественный воздух в помещении, какова сила воздушного потока, подключен ли прибор к сети Wi-Fi и т. п. За счет наличия сложной системы фильтрации, состоящей из сверхтонкого, пылесборного и дезодорирующего фильтров Aero Furniture способен качественно очищать воздух на все 360 градусов. Накопившиеся на лопастях и близлежащем пространстве бактерии и вирусы очищаются с применением технологии LG UVnano с эффективностью на уровне 99,99%. Также в устройстве присутствует встроенная беспроводная зарядка и подсветка обладающая восемью различными цветами. Все доступные функции прибора контролируются с применением фирменной программы LG ThinQ.
Стоимость новой модели пока что не раскрыта.