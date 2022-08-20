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На сегодняшний день самым распространенным способом внедрения фронтальной камеры в смартфон, является вырез в экране, в основном в виде капли либо точки в верхней части дисплея. Так или иначе, занимается хоть и незначительная, но все же заметно бросающаяся в глаза часть рабочей площади экрана.
По утверждениям инсайдеров, компания Sony придумала новый подход к установке фронтальных камер. В сети, а точнее в китайских источниках, можно обнаружить неофициальный рендер еще не анонсированного флагмана Sony Xperia 1 V. На данном рендере можно наблюдать аккуратно расположенный вдоль верхней рамки смартфона модуль камеры, а также дополнительные датчики, которые вполне могут там поместится.
Если верить слухам, то сравнимое решение можно будет видеть и на складном смартфоне Google Pixel Fold, но в данный момент нет ни одного изображения подтверждающего данную теорию.
Что касается цены, даты анонса и технических характеристик Sony Xperia 1 V, то никаких данных по этому поводу пока что нет. Более подробную информацию вполне возможно будет узнать уже в ближайшем будущем.