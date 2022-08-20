Теперь селфи-камера станет еще более незаметной.

реклама

На сегодняшний день самым распространенным способом внедрения фронтальной камеры в смартфон, является вырез в экране, в основном в виде капли либо точки в верхней части дисплея. Так или иначе, занимается хоть и незначительная, но все же заметно бросающаяся в глаза часть рабочей площади экрана.

По утверждениям инсайдеров, компания Sony придумала новый подход к установке фронтальных камер. В сети, а точнее в китайских источниках, можно обнаружить неофициальный рендер еще не анонсированного флагмана Sony Xperia 1 V. На данном рендере можно наблюдать аккуратно расположенный вдоль верхней рамки смартфона модуль камеры, а также дополнительные датчики, которые вполне могут там поместится.

Если верить слухам, то сравнимое решение можно будет видеть и на складном смартфоне Google Pixel Fold, но в данный момент нет ни одного изображения подтверждающего данную теорию.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что касается цены, даты анонса и технических характеристик Sony Xperia 1 V, то никаких данных по этому поводу пока что нет. Более подробную информацию вполне возможно будет узнать уже в ближайшем будущем.