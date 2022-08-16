Также представлен список платформ для которых будет выпущена игра.

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Недавно компанией Thunderful совместно с LEGO Group, был представлен трейлер, где объявлен список платформ, для которых будет выпущена будущая игра в жанре головоломки LEGO Bricktales. Эту компанию можно знать по серии игр про строительство мостов Bridge constructor. LEGO Bricktales будет доступна для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S и X, а также Nintendo Switch ближе к концу текущего года.

В этой игре игроку предстоит выполнять разнообразные головоломки, осуществляя собственные идеи в реальность, попутно изучая 5 различных биомов LEGO, применяя механику пошагового строительства. Головоломки будут подразделяться на эстетические творения, вроде музыкальных шкатулок или рыночных прилавков, а также на чисто физические задания, вроде сборки крана или автожира. Таким образом будет проходить проверка воображения игрока, и его умение собирать.

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В игре присутствуют диорамы в каждой из которых можно найти минифигурки LEGO, которые требуют вашей помощи, а за каждое доброе дело будут открываться новые навыки. Также вам будут предоставлены персональные наборы кирпичей, которые можно найти в различных местах для постройки сооружений, изучая игровые локации.